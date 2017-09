Candidata a primeira piloto do território partiu para França no fim-de-semana  

Nascida no território e formada em marketing, a jovem integra o grupo de dez candidatos seleccionados pela Air Macau no âmbito do segundo Programa de Formação de Pilotos Locais. A iniciativa, que prevê que os aspirantes a pilotos estudem em França durante dois anos, deverá custar à transportadora aérea qualquer coisa como 20 milhões de patacas.

Uma jovem, nascida no território e licenciada pela Universidade de Macau, integra o lote dos dez candidatos seleccionados pela Air Macau para fazer parte do segundo programa de formação de pilotos promovido pela companhia aérea de bandeira do território.

Entre os residentes da RAEM seleccionados pela Air Macau está ainda um professor assistente de uma das instituições de ensino superior do território, que, de acordo com uma nota de imprensa enviada pela Air Macau aos meios de comunicação social, “suspendeu a carreira académica para perseguir o sonho de voar”.

Boa parte dos candidatos, explica ainda o comunicado, já possuem experiência no sector da aviação, tendo participado em programas e cursos de formação e há, até, já quem possua horas de voo, um passo essencial para a obtenção do “brevet de piloto.

A segunda edição do Programa de Formação de Pilotos Locais foi lançada em Abril último pela Air Macau e desde então a companhia aérea conduziu uma série de testes físicos e de aptidões com o propósito de seleccionar os candidatos mais aptos para o desafio. Os dez escolhidos, informa a Air Macau em comunicado, partiram no domingo para França, país no qual deverão prosseguir os estudos durante os próximos dois anos. Os candidatos a pilotos vão ficar radicados em Toulouse, cidade onde está situada a ENAC, a Escola Nacional da Aviação Civil francesa.

Inteiramente financiado pela Air Macau, o programa de formação deve custar aos cofres da transportadora aérea entre 18 e 20 milhões de patacas, com a empresa a investir entre 1,8 milhões e dois milhões de patacas na preparação técnica de cada um dos dez alunos seleccionados.

Os candidatos a piloto vão aprofundar conhecimentos em domínios como teoria da aeronáutica, meteorologia aeronáutica, aerodinâmica ou a comunicação entre aeronaves. Depois da formação teórica, o curso inclui ainda aulas de voo propriamente ditas e os alunos terão de obter aproveitamento numa série de testes e exames para obterem as respectivas licenças. O período de formação não termina, no entanto, aí: os alunos têm ainda de completar uma avaliação bem sucedida aos comandos de um A320 e só depois se poderão submeter a provas no seio da própria Air Macau.

No comunicado que enviou às redacções, a companhia aérea regozija-se pelo facto de uma mulher fazer parte do lote de dez candidatos a piloto que partiram para França no fim-de-semana e recorda que a empresa já dispõe, de resto, de uma Comandante. A piloto foi recrutada em Dezembro de 2016 e fez o seu primeiro voo aos comandos de um aparelho da Air Macau em Julho último, depois de ter cumprido o período de adaptação à empresa.