C.S.I: Crime Série Ilustrada

As histórias publicadas nesta secção são escritas com base em versão apresentada pelas forças de segurança – PJ e PSP. Salvaguarde-se a presunção de inocência dos envolvidos, aqui identificados apenas com uma inicial arbitrária e sem relação propositada com os seus nomes verdadeiros, e cujos casos ainda não foram julgados em tribunal.

O vil metal

Quando a mochila que tentava embarcar anteontem, às 18h40, num voo de regresso à Tailândia foi chumbada no exame de raios-X da equipa de segurança do Aeroporto de Macau, por suspeita presença de arma proibida, M. nem queria acreditar. Sendo o tailandês, de 20 e poucos anos, médico de profissão, podia esperar-se que o objecto em causa fosse um bisturi ou algo do género, mas não uma bala de revólver.

Conduzido à esquadra da Polícia de Segurança Pública para interrogatório, M. deu voltas à cabeça para tentar imaginar um cenário que justificasse como é que o projéctil tinha ido ali parar e só encontrou uma explicação: é que o pai, que lhe tinha emprestado a mochila para fazer a viagem, era um entusiasta do tiro desportivo e das armas de fogo em geral. Detentor de uma licença para a prática de tiro, devia ter certamente levado a mochila a um dos treinos e deixado uma bala lá dentro, por descuido. Quando emprestou a bagagem ao filho, nem ele nem M. repararam, e o artefacto, que a Secção de Armas e Munições do Departamento de Informações da PSP viria a enquadrar na lista dos objectos sob controlo, veio dar um passeio a Macau.

Negligências paternas à parte, M. foi presente ao Ministério Público e teve de responder pelo crime de posse de armas proibidas e substâncias explosivas.

Também no domingo, um par de horas antes do episódio, já o apito tinha soado nos aparelhos de raios-X do Aeroporto de Macau, desta vez numa bagagem submetida ao check-in. Mesmo se tratando de uma mala que iria viajar no porão, num voo para a Indonésia, a equipa de segurança considerou que havia motivo para pedir a intervenção da Polícia de Segurança Pública quando as imagens mostraram a silhueta inconfundível de um objecto de propriedades contundentes: uma soqueira.

O seu dono, um comerciante quarentão, já não pôde embarcar no voo para casa. Em vez disso, foi levado à esquadra para prestar explicações. Disse ter adquirido o artigo metálico por 75 dólares de Hong Kong. Jurou que o pretendia usar apenas para efeitos decorativos e que desconhecia tratar-se de um objecto proibido. Mas não se livrou de uma visita ao Ministério Público.

Burla lunar

Foi pelo WeChat que G., uma residente de Macau de 34 anos, conheceu em Janeiro deste ano um homem com um perfil que lhe pareceu interessante. Dizia ser representante de uma confeitaria especializada em bolos lunares, que contava entre os seus clientes, o prestigiado Hotel The Peninsula, de Hong Kong.

Em Julho, reparou que o sujeito tinha publicitado na sua página uma promoção de bolos lunares e decidiu aproveitar para fazer uma encomenda. Entrou em contacto e recebeu instruções de como fazer o envio do dinheiro para o pagamento adiantado de um lote com vários bolos. Transferiu o dinheiro correspondente – 19 mil yuans – e ficou à espera da entrega.

Entretanto, a passagem do tufão Hato por Macau foi apresentada como desculpa mais ou menos credível para o atraso. Até que deixou de o ser. Apesar de várias abordagens ao indivíduo a reclamar pela falha, nunca chegou a receber os bolos. Em vez disso, começou a receber foi ameaças de uma série de indivíduos, presumíveis amigos do homem dos bolos, num grupo de WeChat.

Em Agosto, a paciência esgotou-se e a queixa deu entrada na Polícia Judiciária, que está a investigar este caso de burla.

Eduardo Mãos de Pinça

V. ia a andar despreocupado anteontem, por volta das 13h, numa passagem aérea para peões da Avenida Artur Tamagnini Barbosa, quando foi abordado por uma desconhecida: “Ouça, aquele homem tirou-lhe dinheiro do bolso!”, dizia a mulher, fazendo-o voltar-se para avistar um indivíduo curvado, a recolher algumas notas do chão.

Correu até ele, pedindo explicações, depois de confirmar que o dinheiro tinha desaparecido do bolso das calças, e acabou por se envolver numa cena de pancadaria com ele, conseguindo recuperar à força 8500 dos 24 640 dólares de Hong Kong que lhe tinham sido furtados.

Um agente da PSP de folga, que ia a passar por perto, ouviu os gritos de “Ladrão! Roubo!” e acorreu ao local. O gatuno tentou fugir quando o polícia apresentou a sua identificação, mas o agente correu atrás e conseguiu interceptá-lo. Revistou-lhe os bolsos e encontrou os 16 140 dólares de Hong Kong que faltavam e ainda um bizarro objecto, uma grande pinça metálica, que o malfeitor utilizava para extrair as notas dos bolsos das vítimas.

O suspeito foi detido e a consulta aos arquivos da polícia confirmou que tinha cadastro: em 2011 já havia sido detido por um crime de furto qualificado.

Furto sem rodas para andar

Um furo num pneu é capaz de tirar a boa disposição a qualquer ciclista. Para J., parecia uma maneira péssima de terminar a semana. Mas as atribulações da sua sexta-feira azarada estavam apenas a começar.

Eram 14h30 quando decidiu tratar do assunto. Virou a bicicleta de rodas para o ar e extraiu a que tinha o pneu danificado para levar a uma loja especializada nesse tipo de reparações. Deixou o velocípede assim mesmo, virado ao contrário, em cima da própria mota, que tinha estacionado na Rua do Bazarinho, no bairro de São Lourenço.

Voltou passadas umas horas, com o pneu arranjado, mas ficou sem saber o que fazer com ele: é que a bicicleta já lá não estava no sítio onde a tinha deixado.

Apresentou queixa à Polícia Judiciária, que está a investigar este caso de furto. É que mesmo sem uma roda, a bicicleta valia um bom dinheiro: J. tinha pagado por ela nada menos do que 33 mil dólares de Hong Kong.