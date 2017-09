Belga Alison Van Uytvanck conquistou primeiro título WTA da carreira

A belga Alison Van Uytvanck, de 23 anos, conquistou domingo (madrugada de segunda-feira em Macau) o primeiro título da sua carreira, ao bater a húngara Timea Babos na final do torneio do Quebeque, no Canadá.

Alison Van Uytvanck superou Timea Babos em três ‘sets’, pelos parciais de 5-7, 6-4 e 6-1, num embate que durou duas horas e sete minutos.

Com este resultado, a jogadora belga, que em 2015 jogou os quartos de final de Roland Garros, subiu 30 posições no ‘ranking’ WTA, para 68.ª, enquanto a tenista da Hungria ‘trepou’ 10, para a 53.ª.