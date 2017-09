Aeroporto Internacional de Macau lança programa de oferta de lugares de estacionamento  

A partir de 20 de Setembro, o Aeroporto Internacional de Macau (AIM) vai oferecer lugares de estacionamento por um período máximo de cinco dias. O registo para obter os cupões que permitem a candidatura à promoção tem início nesse mesmo dia. Os lugares são, contudo, limitados, esclarece uma nota de imprensa emitida pelo Aeroporto Internacional de Macau

Depois de feito o registo, os residentes devem imprimir o voucher de confirmação do estacionamento e apresentar o bilhete de identidade, os cartões de embarque e desembarque e o mesmo voucher no gabinete do parque de estacionamento do Aeroporto. Os lugares de livre estacionamento serão atribuídos por um máximo de cinco dias, o que significa que os primeiros utentes a efectuar o registo serão também os primeiros a beneficiar da promoção. O registo pode ser feito na página electrónica do Aeroporto ou da aplicação disponível para telemóveis ou ainda através da conta do Aeroporto Internacional de Macau no WeChat.