Uma foto por dia

Arte nas encostas: Vista de uma pintura de arte terrestre gigante intitulada ‘Uma história do futuro’, do artista francês Saype, que apresenta uma criança que lê um livro. A obra foi escavada numa encosta em Les Rochers-de-Naye, em Veytaux, na Suíça. O artefacto, com cerca de 6000 metros quadrados, foi produzido com mais de 600 litros de tinta biodegradável feita de pigmentos naturais, água e proteína do leite, e integra o programa das comemorações do 125º aniversário da linha de comboio Glion Rochers-de-Naye. EPA / VALENTIN FLAURAUD.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...