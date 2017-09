A partir de Outubro será acrescentada à factura de água e da electricidade dos residentes do território a componente do subsídio atribuído pela Fundação Macau, na sequência da passagem do tufão Hato pelo território, a 23 de Agosto. No caso da Companhia de Electricidade de Macau (CEM), o valor será de 1,500 patacas e pode ser utilizado ao longo dos próximos três anos. Quanto à Sociedade de Abastecimento de Água de Macau (SAAM), o subsídio é de apenas 500 patacas.

