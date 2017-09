Sporting de Macau lança academia para formar novos talentos  

O Sporting Clube de Macau lançou na sexta-feira uma academia para preparar os mais novos para o mundo do futebol. O projecto foi concebido a pensar nas crianças com idades entre os 5 e 12 anos, e aspira, no futuro, a ter uma ligação com o Sporting Clube de Portugal.

João Santos Filipe

O Sporting Clube de Macau lançou na sexta-feira a Academia do Sporting Clube de Macau, com o objectivo de preparar os mais novos para o mundo do futebol. A cerimónia de lançamento do projecto decorreu na Escola Portuguesa de Macau, sendo que as inscrições para os interessados já estão abertas e as aulas arrancam no início de Outubro.

“A Academia do Sporting foi uma ideia que surgiu há relativamente pouco tempo no âmbito da comissão gestora [do clube]. Houve elementos da equipa técnica que perguntaram se não havia interesse em iniciar um projecto de formação, e a comissão gestora respondeu positivamente”, afirmou ontem o director da Academia, José Reis, ao PONTO FINAL.

O plano de treinos inclui duas sessões de duas horas às sextas e sábados, na Escola Primária Luso-Chinesa da Flora e na Escola Portuguesa de Macau, com a orientação dos trabalhos a cargo do Coordenador Técnico, Nuno Capela, que é igualmente o treinador da equipa sénior dos leões do território.

Além do técnico, estão outros treinadores envolvidos, uma vez que a direcção tem como objectivo um trabalho personalizado: “Se houver inscrições que o justifiquem vamos aumentar a frequência [dos treinos], porque não queremos os formadores a trabalharem com 15 crianças. Queremos que o número seja mais pequeno, para que eles tenham tempo para dar atenção aos participantes”, explicou José Reis.

Olhos postos na expansão e em Portugal

No início, a Academia vai ser aberta apenas a crianças com idades entre os 5 e os 12 anos, mas a direcção espera ter capacidade para abarcar os escalões rapidamente. O ideal era, definiu o director da nova Academia leonina, conseguir com que este projecto servisse para fornecer jogadores ao plantel sénior do SCM.

“Gostávamos de expandir os escalões até aos sub-18. Faz sentido porque aí já há campeonatos locais com equipas e porque gostávamos que a Academia se tornasse num suporte para a equipa principal. Isto é, formar jogadores para estarem disponíveis para a equipa principal, à dimensão de Macau”, frisou José Reis.

Apesar do Sporting Clube de Macau ser a filial número 25 do Sporting Clube de Portugal, nesta fase o projecto não tem ligação com a casa-mãe. Contudo, no futuro, esta situação poderá ser alterada, quando o projecto já estiver bem estabelecido: “Queremos uma articulação com a casa mãe, mas não temos uma calendário para que isso aconteça. Também não é realista pensar que vamos ter os padrões de Alcochete [Academia do SCP]. Gostávamos, mas estamos em Macau e vamos ter uma academia adaptada à realidade de Macau”, explicou o responsável.

“Nesta altura estamos mais focados em garantir que tudo funciona bem, depois vamos abordar o SCP e ver o que é necessário para haver uma articulação”, acrescentou.

Os interessados terão de pagar a quantia de 650 patacas por mês.