Selecção de Macau goleada pelo Brunei em Nova Taipé

A selecção de futebol de Macau no escalão de Sub-16 assinou no sábado, em Taiwan, uma estreia para esquecer na campanha de apuramento para a fase final do Campeonato Asiático da categoria, ao perder por quatro bola a zero frente a congénere do Brunei Darussalam, numa partida a contar para as contas do grupo F da fase de qualificação.

Orientada a título oficial por Chan Hui-ming, mas treinada factualmente por Che Chi Man, velha glória dos relvados do território, a selecção de juniores do território não conseguiu contrariar uma selecção do Brunei que demonstrou melhor organização territorial e maior eficácia ofensiva.

No Estádio Universitário Fu Jen, em Nova Taipé, a formação do Lótus conseguiu resistir durante 26 minutos ao assédio do conjunto adversário, mas ao minuto 26 Lou Chon Hei nada pode fazer para impedir o golo de Mohammad Ady Noorajrin. O guarda-redes da selecção de Macau sofreu um segundo tento onze minutos depois, numa iniciativa conduzida e concluída por Abdul Raziq Bin Abd Lamit.

A vencer por duas bolas a zero, a formação do sultanato do Brunei abordou a etapa complementar com uma atitude mais relaxada, mas nem a adopção de uma tal postura favoreceu os desígnios do grupo de trabalho de Macau. O marcador só voltaria a alterar-se aos 67 minutos, uma vez mais a favor do Brunei.

A formação do pequeno sultanato da ilha do Bornéu chegou ao 3-0 na cobrança de uma grande penalidade, a punir falta do defesa Cheang Ka Lok sobre um adversário. Chamado a cobrar o lance, o médio Hakeme Yazid Said não perdoou e acrescentou um golo mais à vantagem de que o Brunei já beneficiava no placard.

Incapaz de reagir, a selecção de Macau sofreu um quarto e último tento a cinco minutos do final do tempo regulamentar, numa iniciativa concluída por Eddy Shahrol Izzat.

Bem melhor do que a selecção da RAEM esteve a formação que representa os sub-16 da vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong. No outro encontro do grupo F, o onze da antiga colónia britânica derrotou a selecção anfitriã, Taiwan, por duas bolas a zero, com dois golos, apontados de enfiada, aos 55 e aos 56 minutos por Tong Hew Fung e por Wong Yat.

A selecção de Macau volta hoje a entrar em acção, ao enfrentar a Coreia do Norte, num desafio agendado para as 15 horas.