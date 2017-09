Quem e quantos são os eleitores de Macau

As assembleias de voto abriram às 09:00 da manhã de ontem e durante as doze horas que se seguiram, um total de 307.020 eleitores foram chamados a eleger, através do expediente do sufrágio directo, 14 dos 33 deputados que dão corpo ao hemiciclo do território.

Apenas residentes permanentes de Macau, desde que devidamente registados junto da Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa, puderam exercer, durante o dia de ontem, o direito de voto.

Um quarto dos 307.020 eleitores registados – 78.165 ou 25,4 por cento do total – tem menos de 35 anos e mais de metade é do sexo feminino (52 por cento). Os eleitores naturais da República Popular da China – 167.076 – superavam os de Macau – 118.731 – e representavam 54,4 por cento do total do eleitorado, contra 38,6 por cento com raízes em Macau. Registados estavam ainda 7.943 eleitores naturais da vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong (2,59 por cento do total) e 13.270 de outras naturalidades, correspondendo a 4,32 por cento do total, de acordo com os dados oficiais divulgados pelo Executivo.

Em termos comparativos, e face às eleições de 2013 para a Assembleia Legislativa, registou-se um aumento de 10,78 por cento no número de eleitores registados, dos 277.153 para os 307.020 actuais.