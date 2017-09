Quarta conduta de abastecimento de água começa hoje a ser instalada

Tem quase três quilómetros de comprimento, vai demorar quase dois anos a ser construída e promete dotar o Cotai de autonomia em termos de abastecimento de água. A conduta que hoje começa a ser construída vai ligar a mais importante zona de casinos do território à ilha da Montanha e deverá ter uma capacidade de abastecimento diário da ordem dos 200 mil metros cúbicos.

As autoridades do território dão hoje o pontapé de saída na instalação da quarta conduta de abastecimento de água, a partir da República Popular da China, com o propósito de reforçar o fornecimento na zona do Cotai, a zona de casinos entre as ilhas da Taipa e de Coloane.

Um comunicado conjunto dos serviços da água, da Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego e do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais divulgado na sexta-feira refere que para “acompanhar o desenvolvimento e a necessidade de abastecimento de água da zona do Cotai [faixa de casinos], o Governo vai instalar nesta zona a quarta conduta de abastecimento de água a Macau, estabelecendo uma ligação com a respectiva conduta no interior da China para assegurar o abastecimento de água bruta na região”.

“Com capacidade de abastecimento diário de 200 mil metros cúbicos de água, a conduta irá diminuir a dependência da rede de abastecimento actual que liga com o território através da zona norte de Macau, aumentando, desta forma, a sua capacidade de resistência a eventuais riscos”, indica.

A conduta estende-se directamente desde a vizinha Ilha da Montanha, até à zona do Cotai, que concentra os maiores empreendimentos de jogo da cidade: “Com o desenvolvimento contínuo da zona das ilhas e de acordo com tendência actual de aumento do uso de água, prevê-se que, em alguns anos, o sistema de abastecimento de água em Macau atinja a sua capacidade total”, acrescenta.

A execução da obra, prevista para cerca de 600 dias úteis, envolve cerca de 2,8 quilómetros de comprimento, sendo o diâmetro da conduta de 1,6 metros.

As autoridades referem ainda “a articulação com a estação de tratamento de água em construção na zona de Seac Pai Van (Coloane), com capacidade de tratamento diário de 130 mil metros cúbicos de água”, vai “aliviar a produção concentrada de água na península de Macau, garantindo, deste modo, a segurança e a estabilidade do fornecimento de água nas ilhas”.

A passagem do tufão Hato por Macau, a 23 de Agosto, o pior nos últimos 53 anos, provocou dez mortos, mais de 240 feridos e danos materiais, incluindo cortes de água que afectaram também os casinos.