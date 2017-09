PSP: Lao Wang Seong promovida a 2.ª Comandante

O Corpo de Polícia de Segurança Pública do território tem desde sexta-feira passada uma nova superintendente, depois de Lao Wan Seong ter tomado oficialmente posse como 2.ª Comandante do CPSP. A cerimónia, que decorreu no Comando da Polícia de Segurança Pública, foi presidida por Leong Man Cheong, responsável máximo por aquela força policial.

Lao Wan Seong encontra-se ao serviço da corporação desde 1996, tendo desempenhado desde então funções na Escola de Polícia, no Departamento de Gestão de Recursos e no Departamento de Operações do CPSP. Posteriormente, a nova superintendente assumiu o estatuto de chefe do Departamento de Operações do CPSP, tendo ainda prestado serviços de assessoria junto do Gabinete do Secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, Lao era desde 29 de Maio 2.ª Comandante substituta do Corpo de Polícia de Segurança Pública, posição que vê agora efectivada.