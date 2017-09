Proibições de entrada não estão relacionadas com escrutínio, assegura Chui Sai On

O chefe do Executivo de Macau afirmou ontem, depois de depositar o seu voto para a Assembleia Legislativa, que a alegada proibição de entrada de jornalistas da vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong no território não estará relacionada com as eleições em curso.

“Tenho de saber mais sobre a razão de impedir essas pessoas de entrarem em Macau. Que eu saiba (…) não há uma relação directa entre as duas coisas”, disse Chui Sai On, indicando que eventuais impedimentos não estão relacionados com trabalhos da Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa (CAEAL) e do Comissariado contra a Corrupção.

O chefe do Executivo respondia assim a questões sobre jornalistas de Hong Kong que se queixaram de não conseguirem entrar em Macau para cobrir as eleições para a Assembleia Legislativa (AL): “Todos os nossos serviços efectuaram os trabalhos de acordo com a lei, e como [só] agora é que sei deste caso, tenho de conhecer mais”, acrescentou.

Até ao momento não foi possível confirmar junto das autoridades se jornalistas de fora foram impedidos de entrar em Macau. O impedimento de entrada de jornalistas em Macau tem vindo a acontecer com alguma regularidade. No final de Agosto, em menos de uma semana, cinco jornalistas de Hong Kong não puderam passar a fronteira, com as autoridades a sublinharem sempre que a decisão não está relacionada com a profissão.

Chui Sai On deslocou-se, pelo meio dia de ontem, ao Instituto Salesiano de Macau para votar: “Como eleitor [vim] exercer o meu direito de voto e dever civil. Gostaria de apelar à população para exercer o seu direito de voto. A CAEAL tem desempenhado os trabalhos de acordo com a lei para salvaguardar eleições tranquilas, justas e transparentes”, disse.

Durante a manhã de ontem, vários governantes e membros da administração exerceram o seu direito de voto, incluindo os cinco secretários do Governo, o presidente do Tribunal de Última Instância (TUI) e o presidente da Assembleia Legislativa.

O secretário para a Economia e Finanças, Lionel Leong, manifestou confiança de que os eleitores pudessem “exercer o seu direito de voto de forma racional e prudente, no sentido de eleger deputados à Assembleia Legislativa com capacidade de supervisão, debate político e aptidão legislativa”.

Alexis Tam, secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, apelou aos jovens, em especial aos que votam pela primeira vez, para que exerçam “o seu dever cívico” e escolham “o deputado que fale por Macau e trabalhe verdadeiramente pelos interesses da população”.

Após votar, o presidente do Tribunal de Última Instância, Sam Hou Fai, indicou que o tribunal ainda não recebeu qualquer informação sobre corrupção eleitoral, acreditando que mesmo que existam casos, ainda estarão em fase de investigação.