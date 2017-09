Preço do metro quadrado aumenta 14,5 por cento no período de um ano  

Em Agosto, o preço médio do metro quadrado fixou-se em 94.822 patacas, de acordo com os dados avançados no fim-de-semana pela emissora em língua portuguesa da Rádio Macau. Relativamente ao período homólogo do ano passado, o montante esconde um aumento de 14,5 por cento. Coloane foi o local onde se registou o preço médio do metro quadrado mais elevado (139.300 patacas), seguindo-se a Taipa (95.492 patacas) e a península de Macau (88.698 patacas).

No mês passado foram transaccionados 594 imóveis, número que esconde uma diminuição de 20,3 por cento no volume de fracções vendidas face ao período homólogo de 2016. De acordo com a Rádio Macau, os residentes do território que possuíam já pelo menos uma habitação continuam a liderar no capítulo das aquisições de imóveis para habitação. Entre Janeiro e Agosto, mais de metade destes negócios envolveram proprietários locais.

De acordo com dados avançados pela Direcção dos Serviços de Finanças (DSF), avançados pela emissora pública de radiodifusão, 1690 residentes que possuíam uma casa avançaram para a compra de uma segunda habitação e 2082 com dois ou mais imóveis também conduziram um novo investimento. Estas aquisições corresponderam a 52,3 por cento do total de 7211 transacções registadas.

A DSF revelou ainda que 3146 residentes adquiriram pela primeira uma casa, correspondendo a 43,6 por cento do total. Já os não-residentes estiveram envolvidos em 142 transacções durante os primeiros oito meses do ano. Em 54 casos a habitação adquirida foi a primeira , em 29 o comprador tinha já uma fracção e em 59 o comprador possuía pelo menos dois imóveis no território.

No que diz respeito às pessoas colectivas, estas adquiriram um total de cento e cinquenta imóveis. Oito corresponderam a uma primeira habitação e quatro estavam relacionadas com um segundo investimento. Nos restantes 139 negócios, os compradores tinham já investimentos em pelo menos duas casas.