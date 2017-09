  Porto Exterior: Viaduto do Terminal Marítimo alvo de intervenção

O Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM) deu, no início da semana passada, o pontapé de saída na empreitada de repavimentação do viaduto que dá acesso ao Terminal Marítimo do Porto Exterior. A obra abrange ainda a asfaltagem das vias de ligação à estrutura, a substituição das caixas de esgoto e das respectivas tampas e a reparação quer das juntas de dilatação, quer das barreiras de protecção do viaduto.

O organismo presidido por José Tavares justifica a intervenção com o facto do piso na área intervencionada se encontrar danificado e desnivelado. O prazo da empreitada, esclarece o IACM em comunicado, é de quarenta dias, durante os quais “o tráfego nas imediações da obra irá estar condicionado”. O Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais sugere, por isso, os condutores prestem “atenção à situação das vias” e respeitem a sinalização e instruções rodoviárias provisórias instaladas no local.