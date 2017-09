Polícia prendeu cidadã brasileira por suspeita de tráfico de droga

Uma cidadã brasileira foi detida na noite de sexta-feira, à chegada ao território. A mulher de 48 anos é suspeita de tráfico de droga, depois das autoridades do território terem encontrado dois quilogramas de cocaína entre os seus pertences. Os estupefacientes, que acabaram por ser apreendidos pela polícia, tinham um valor de mercado de 6,6 milhões de patacas, de acordo com a estimativa avançada pela emissora em língua chinesa da Rádio Macau.

A detenção foi feita no Aeroporto Internacional de Macau, onde a mulher aterrou, procedente de Pequim. Oriundos do Brasil, os estupefacientes foram transportados para Macau via Dubai.

A detenção é a segunda de uma cidadã brasileira num período de menos de uma semana, noticiou a Rádio Macau. Na quinta-feira, a Policia Judiciária deu a conhecer um outro caso, de uma jovem de 19 anos. A mulher tentava entrar no território, oriunda de Banguecoque, com 1,76 quilogramas de cocaína, com um valor de mercado de 5,8 milhões de patacas.