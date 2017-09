Plano de Comparticipação Pecuniária distribuiu mais de 5,98 mil milhões de patacas  

O Governo deu por concluída na sexta-feira a edição de 2017 do Plano de Comparticipação Pecuniária no Desenvolvimento Económico, tendo atribuído mais de 5,98 mil milhões de patacas pelos residentes do território. O período de atribuição terminou na semana passada, abrangendo um total de 688 mil pessoas. Até ontem, mais de 260 mil cheques tinham sido descontados, correspondendo a 64,7 por cento do número total de cheques emitidos. Mais de 278 mil beneficiários receberam o montante por transferência automática da conta bancária, expediente pelo qual foram transferidos mais de 2,44 mil milhões de patacas. Por outro lado, foram enviados mais de 400 mil cheques cruzados por via postal, no valor total de 3,54 mil milhões de patacas.

No ano passado, mais de 682 mil pessoas receberam o cheque atribuído pelo Governo – quase 213 mil por transferência bancária e mais de 469 mil por cheque cruzado enviado pelo correio – num montante que ultrapassou o 5,91 mil milhões de patacas.

No âmbito do plano, todos aqueles que, a 31 de Dezembro do ano passado, usufruíam do estatuto de residentes da RAEM tiveram direito a receber os cheques. Para os residentes permanentes o valor atribuído foi de nove mil patacas, enquanto que os residentes não-permanentes receberem 5400 patacas.