Omega inaugura exposição no Galaxy Resort

O primeiro relógio que alguma vez tomou o pulso à passagem do tempo na Lua, o dispositivo oficial de medição do tempo nos Jogos Olímpicos ou o cronógrafo de de eleição de James Bond nos filmes da saga “007”. O que têm em comum estes aparelhos? São todos fabricados pela Omega, empresa de relojoaria que inaugurou na sexta-feira uma mostra em que dá a conhecer ao público do território quarenta dos mais bem sucedidos engenhos produzidos pela marca.

No “Planeta Omega”, os visitantes podem ver modelos concebidos em exclusivo para os consumidores do território, nem como apreciar uma colecção vintage de engenhos produzidos pelo fabricante suíço de relógios de luxo. Os aparelhos em questão foram recolhidos junto de vários museus de todo o mundo.

A mostra vai permanecer patente ao público até ao dia 30 de Outubro, no Galaxy Macau.

O certame dá ainda a conhecer uma colecção dedicada aos desportistas ou aos entusiastas pelo mundo do desporto, com a apresentação dos modelos “Omega Seamaster Aqua Terra ‘Golf’” e oferece aos visitantes a possibilidade de participarem numa experiência interactiva, a “Omega VR Moonwalk”.

De acordo com um comunicado enviado às redacções pelo grupo Galaxy Entertainment, Hazel Wong, assistente da direcção da área do retalho da operadora de jogo, defende que a exposição constitui um convite à descoberta das colecções vintage da marca suíça que têm vindo a ser preservadas ao longo do tempo, bem como a inovação e a qualidade de manufactura dos cronógrafos produzidos pela Omega.

