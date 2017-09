Nova Esperança perde um deputado, mas regista votação recorde

Leong Veng Chai não vai ser deputado na próxima legislatura, mas apesar disso, a Nova Esperança, liderada por José Pereira Coutinho, conseguiu um número recorde, com um total de 14.383 votos. Na sede da candidatura, nas instalações da Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau, também se festejou a derrota de Song Pek Kei.

João Santos Filipe

Fotografia de Eduardo Martins;

A lista Nova Esperança, encabeçada por José Pereira Coutinho, viveu ontem uma noite de festa, apesar de ter perdido um deputado. A noite começou com apreensão, na sede da Associação de Trabalhadores da Função Pública de Macau (ATFPM) e por volta das 21h00, Coutinho mostrava-se algo nervoso, com frequentes idas à rua.

Só que com o passar das horas, a chegada dos primeiros resultados à sede da Nova Esperança – que eram lidos em português pela mandatária Rita Santos – começavam a revelar o maior número de votos na lista, contribuindo para um serenar dos ânimos.

Foi também com o desenrolar da noite que José Pereira Coutinho começou a esboçar os primeiros sorrisos de uma longa jornada eleitoral. O seu lugar acabaria por ser garantido ainda muito cedo: “[O resultado] está dentro do que esperávamos e premeia o nosso trabalho nos últimos quatro anos na Assembleia Legislativa. Mostra que o nosso trabalho é do conhecimento geral da população”, afirmou José Pereira Coutinho, ao PONTO FINAL. “Nesta altura é difícil fazer muito melhor devido à actual situação do eleitorado que é, de alguma forma, bastante materialista e conservador na altura de votar. Vai levar o tempo de algumas gerações até que esta mentalidade mude para algo diferente e permita que as pessoas votem em consciência e saibam quem são as pessoas em que depositam o voto”, acrescentou.

Apesar da lista ter chegado aos 14 mil votos, no final o resultado foi insuficiente para que Leong Veng Chai conseguisse segurar o lugar conquistado no escrutínio de 2013.

No entanto, o cabeça-de-lista deixou grandes elogios ao deputado cessante: “Leong Veng Chai merecia ter ficado na Assembleia Legislativa, é uma pessoa honesta, leal e muito trabalhadora”, apontou.

Ainda antes do início do período de campanha, um dos temas pelo qual o legislador tinha sido criticado, na comunidade chinesa, foi o facto de ter concorrido às Eleições Legislativas Portuguesas, com o partido Nós Cidadãos.

Questionado se esse facto poderia resultar em acusações de infidelidade e ser um pretexto para que fosse excluído da Assembleia Legislativa, Coutinho foi acutilante: “Não, não, não… Nem me passa pela cabeça”, frisou.

Festejo do resultado negativo de Song Pek Kei

Se por um lado, à medida que chegavam os números das diferentes assembleias de voto havia festejos efusivos relacionados com os votos da Nova Esperança, por outro, sempre que a candidata Song Pek Kei tinha uma votação mais baixa, também havia gritos de euforia.

Recorde-se que durante um debate eleitoral promovido pela TDM, em língua chinesa, a cabeça da lista número oito questionou a capacidade de José Pereira Coutinho para ser deputado, numa altura em que os filhos do legislador estão a ser julgados por crimes relacionados com o tráfico de drogas.

No entanto, José Pereira Coutinho recusou desvalorizar as votações ligadas a Chan Meng Kam e à comunidade de Fujian: “As pessoas naturais de Fujian têm um peso extremamente importante [nas eleições] e não me admira que num futuro próximos possamos mesmo ter um Chefe do Executivo natural de Fujian”, frisou.