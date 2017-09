No momento de depositar o voto, uma vontade generalizada de mudança  

As decisões estavam tomadas muito antes da chegada às urnas e o decorrer da campanha pouca ou nenhuma influência teve na intenção de voto. Isto mesmo foi ontem transmitido por alguns eleitores ao PONTO FINAL, em duas assembleias de voto, no Colégio Dom Bosco e na Escola Portuguesa de Macau. Há quem lamente alguma falta de elevação no confronto político e quem acredite na ascensão dos democratas. E há até quem não vote, pois não crê ser possível confiar neste lote de candidatos.

Ao final da manhã, em movimento contínuo, entram e saem dezenas de eleitores pelas portas traseiras do Colégio Dom Bosco. Entre aqueles que o PONTO FINAL contactou, a alguma distância da escola, sobram as convicções firmes de quem não precisou de deitar muita atenção à campanha eleitoral, que a decisão sobre que nome assinalar no boletim já estava tomada. Há quem lamente alguma falta de elevação nos debates, com a discussão a resvalar do programa político para a esfera pessoal. E há quem esteja apenas de passagem, desde sempre apartado do acto eleitoral, porque não confia neles, nos políticos que se sentam no hemiciclo. Já entre os eleitores que pela hora do almoço rumam à Escola Portuguesa de Macau, a juventude está em evidência. Dos 27 aos 70 anos, a intenção repetida por alguns de ver eleitos os democratas, com a escolha a incidir sobre Sulu Sou. Alguém que, descreve um cidadão mais velho, “tem a vontade forte para fazer a mudança”.

“Este ano há mais listas, mas alguns não convencem. Eu sou funcionário público, votei na lista 6, de José Pereira Coutinho”, conta Paulo Chiang ao PONTO FINAL, a uma distância segura do Dom Bosco, os tais mais de cem metros definidos pela Comissão Eleitoral. Chiang, de 44 anos, funcionário administrativo na Polícia Judiciária, diz ter sido sempre Pereira Coutinho o seu candidato, desde que começou a deslocar-se às urnas. E a escolha continuada fica a dever-se ao facto de o candidato representar a função pública? “Ele também fala de muita coisa no seu programa, sobre Macau. Não é só para a função pública”, defende.

A seu lado, Cynthia Lei guarda para dentro o voto que depositou na urna, mas assume que só em anos recentes começou a participar no acto eleitoral. “Nestes últimos anos eu votei, mas quando era jovem já tinha oportunidade para o fazer, mas nunca ia. Comecei a votar com trinta e tal anos, quando estava na universidade não ia”, conta.

Fernando Bastos sobe vagarosamente a Rua de São João Bosco, braço dado com a mulher. Nascido em Macau, diz votar desde sempre, mas não gostou dos contornos assumidos no combate político desta última campanha: “Correu um bocado mal, no princípio foi um bocado mau. Com certos candidatos… Eu penso que devia ser discutido era o programa eleitoral, era o que deveriam ter feito, e não os ataques pessoais, como fizeram”. Refere-se ao debate televisivo entre Song Pek Kei e José Pereira Coutinho? “Sim, sim. Foi um bocado infeliz, acho que ela foi um bocado infeliz”.

Antigo inspector das Finanças, agora com 69 anos, guarda para si o voto concretizado minutos anos. Entende Fernando Bastos que os funcionários públicos estão bem representados neste escrutínio? “De certa forma, com um ou outro candidato penso que sim. Mas a maioria nós já sabemos que é da parte comercial e industrial, construção civil. Deveria haver mais candidatos a apoiar a função pública”, salienta.

Ao cimo da mesma rua, Ellie Lo segue em passo apressado, música a soprar-lhe aos ouvidos. Não chega das câmaras de voto alinhadas na interior do Dom Bosco. Não votou, nunca o fez e não tenciona fazê-lo: “Porque não acredito que com o voto vá obter um bom resultado. Não acredito que neste momento o Governo possa fazer melhor”. Não acredita nestes candidatos? “Sim. De facto, não é acreditar, não podemos confiar. Tenho 25 anos, nunca votei”, assume Ellie, que diz trabalhar no Aeroporto Internacional de Macau.

Estreante nas lides eleitorais, Nic Chong traduz a convicção com que pela primeira vez se chegou a uma câmara de voto. “Tenho 27 anos, é a primeira vez que voto. Não segui a campanha, já tinha escolhido o meu candidato, votei na lista 7 [liderada por Sulu Sou]”, conta, a alguma distância da Escola Portuguesa, onde exerceu o direito de voto. E o que ditou a escolha? “Penso que o candidato é muito jovem, ele é muito dedicado a melhorar a actuação do Governo. Mesmo em relação à habitação económica, aos transportes públicos”.

Nic Chong, que acredita na eleição de Sulu Sou, defende ainda que muitos dos jovens estarão com o candidato da Associação do Novo Progresso de Macau: “Sim, a maioria de nós. Todos os meus amigos gostam dele, 80 por cento vão votar na lista 7”.

Chong só lamenta não ver uma grande afluência às urnas entre as camadas mais jovens: “Sim, todos deveriam estar aqui. Penso que a participação de jovens é muito baixa”. E o que pode fazer para mudar isso? “Votar”, afirma Nic Chong, de forma peremptória.

Também para Ken Shiu se trata da primeira incursão por uma assembleia de voto. “É a primeira vez que voto, tenho 33 anos”. E por que nunca antes havia exercido esse direito? “É a primeira vez que voto porque penso que muitas pessoas mais velhas votam nas organizações tradicionais, portanto penso que posso fazer algo pela mudança”.

Ken Shiu revela em que candidatura recaiu a sua fé na mudança: “Escolhi a lista 15, porque penso que ele [Ron Lam U Tou] soube falar dos principais problemas de Macau, ele sabe como mudar a sociedade de Macau. O principal problema é que o Governo não ouve os cidadãos. Com o tufão [Hato] houve uma má organização”, defende.

Para um cidadão português de 60 anos, há 35 em Macau, que não se quer identificar, esta campanha eleitoral “foi um bocadinho mais activa”. Contudo: “Os partidos têm poder de decidir tudo e mais alguma coisa, aqui em Macau não é isso. Aqui em Macau eles não têm grande poder de decisão. Mas voto sempre”. E que mudanças são mais prementes? “A Assembleia Legislativa deveria ter mais poder, o Governo é que decide tudo. A assembleia praticamente é só dizer sim ou não, poucas vezes diz não, acho que não tem grande impacto”, defende.

Também anónimo, um cidadão chinês, de 70 anos, considera igualmente que apenas no Governo recai o poder de decisão: “A campanha devia ser mais competitiva, mas não tem utilidade. Eles não podem ajudar muito Macau, todas as políticas estão nas mãos do Governo. Se o Governo diz sim, está ok. Se o Governo diz não, nunca estará ok. Os democratas não podem fazer mais coisas, o Governa segura o principal poder”, atesta. “Todos os candidatos deviam ser eleitos pelos cidadãos, todos os votos deviam ser pela via directa. Todos os democratas têm vontade de tornar Macau melhor, mas até agora não o conseguiram. Porque o Governo não liberta o poder para os democratas, para todos os cidadãos em Macau”. E para quem foi o seu voto? “Votei nos democratas, na lista número 7. Ele [Sulu Sou] tem a vontade forte para fazer a mudança em Macau. O meu voto vai sempre para os democratas”, confessa.