Nas eleições com maior afluência às urnas, faltou o debate de ideias

Nas assembleias de voto da Taipa, registou-se uma afluência às urnas de 53 por cento. O PONTO FINAL falou com alguns dos eleitores que depositaram o seu voto no Estádio de Macau e na Escola Fong Chong durante a tarde de ontem. Às 19h de ontem, já tinha sido batido o recorde no número de votantes em eleições por sufrágio directo para o hemiciclo. Não foi, no entanto, por causa da campanha que o eleitorado acorreu às urnas em grande número.

Texto de Joana Figueira

Fotografia de Eduardo Martins

Os carros enfileiravam-se, eleitores entravam e saíam e alguns paravam junto aos cartazes das 24 listas candidatas à Assembleia Legislativa (AL) pelo expediente do sufrágio directo para um último olhar sobre o perfil dos candidatos antes de cumprirem o dever cívico. Um largo número de candidatos, debates pobres de ideias, o vazio da representação de jovens no hemiciclo ou a “tradicional” barreira da língua, foram algumas das questões destacadas ao PONTO FINAL sobre a importância do escrutínio, na tarde de ontem, junto às assembleias de voto instaladas na Taipa.

Armando Coutinho foi um dos eleitores direccionados para os locais de votação instalados no Estádio de Macau. O facto de viver em Macau há mais de quatro décadas dá-lhe autoridade para afirmar que a campanha eleitoral deste ano “foi bastante animada para o que é habitual”, já que “o que ficou mais à flor da pele foram as tricas entre deputados”. Sobretudo para os portugueses, “com a tradicional barreira da língua, pouco mais podemos dizer”, disse o técnico de engenharia.

O debate de ideias, considera, foi “muito pobre”: “Ninguém tem uma ideia do que é que quer fazer de Macau. Quer dizer, são todas ideias pobres, não têm visão, não têm futuro e depois todas muito ligadas aos interesses dos vários grupos. (…) Eles [candidatos] podem prometer que vão estar atentos às acções do Governo – é-lhes permitido fazerem uma ou outra lei ou trabalhar na Assembleia [Legislativa] para a criação de leis. Não se explicaram: todos querem o bem-estar da população, mas não dizem como é que se pode lá chegar. Acho que há uma grande falta de ideias para Macau e acho que as pessoas estão distraídas no que toca a este aspecto”, defendeu Armando Coutinho.

O PONTO FINAL encontrou Sousa à saída do Estádio da Taipa. Aposentado, o macaense apontou o dedo ao “número de listas bastante longo”, retraindo-se quando instado a revelar a sua escolha. O reformado, de 67 anos, assumiu, no entanto, que votou na lista que apoia desde sempre e que “sempre tem lutado pelos cidadãos de Macau”: “Há bastantes [deputados] que entram calados e saem mudos. Há poucos que lutam, portanto votei num dos que lutam”, confessou.

Sousa sublinhou ainda o que distancia Macau de Hong Kong em termos democráticos. Comentou a forma como o Governo Central controla ambos os territórios, ao mesmo tempo que manifestou desconforto com a inacção perante a influência, cada vez mais sentida, de Pequim: “Podemos ver a situação de Hong Kong, não é? Vemos estudantes que lutam pela democracia e, primeiro, foram julgados com uma pena leve, depois o advogado requereu e da leve passou para pesada e foram parar à cadeia. O que é que eles fizeram? Nada. Tentaram lutar pela democracia”, referiu. “Em Macau, não se vê porque não se vê tanto a juventude ligada à política, não vemos tanto como em Hong Kong. (…) Por mais vontade que uma pessoa tenha de lutar pela democracia, não se consegue. Mesmo assim, acho que nós vivemos bem agora. Ninguém se pode queixar”, rematou.

Já Jessica, 26 anos, realçou a necessidade de colocar na Assembleia Legislativa candidatos que representem a população mais jovem. Ao PONTO FINAL, a jovem, natural do território, revelou ter votado em Sulu Sou, com quem partilha o ano de nascimento e a maioria dos pontos de vista do activista pró-democrata: “Penso que precisamos de juntar os mais jovens e dar-lhes voz na sociedade”, defende. A estudante de Administração Pública da Universidade de Taiwan considera que o tufão Hato, que passou por Macau a 23 de Agosto, teve o poder de despertar o interessa da população no escrutínio deste domingo: “Eles [Associação do Novo Progresso de Macau] são jovens, sabem o que nós precisamos em termos de habitação, educação e também aquilo que os nossos futuros filhos precisarão. Penso que a lista 7 sabe exactamente os problemas que a geração mais nova enfrenta e mostra-os às classes dirigentes e àqueles que têm o controlo sobre o poder de Macau que, provavelmente, não sabem o que nós pensamos. Dar poder aos mais jovens é muito importante para nós. Eles representam-nos”, defendeu.

Ricardo Pontes falou ao PONTO FINAL à saída da Escola Fong Chong da Taipa. O bancário, de 44 anos, está em Macau desde 1980 e nota que “a campanha não difere muito de campanhas anteriores”. Tal como Sousa, não quis indicar quem mereceu o seu voto, mas admitiu que escolheu aquele que entende “ser o melhor para o desenvolvimento de Macau”.

Para Ricardo Pontes, o debate político durante o período de campanha eleitoral foi “triste” e “fraco”, mas também pouco representativo da realidade do território: “As pessoas têm que ter em atenção que Macau tem duas línguas que são oficiais. Uma delas é o português, outra delas é o chinês, mas também há cá comunidades bastante significativas, como a comunidade filipina, que também tem muitos residentes permanentes que podem votar. Acho que isso deve ter-se em conta e deve proporcionar-se a toda a gente, sem excepção, um esclarecimento cabal de quais são as propostas que se estão a fazer e porquê”, defendeu.