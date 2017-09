Melinda Chan: “Estou bastante desapontada, nunca pensei [não ser eleita]”  

Começou com uma vitória, ainda que pequena, a noite de Melinda Chan. Os primeiros 88 votos conquistados na assembleia da Escola Luso-Chinesa de Coloane multiplicaram-se até aos 8183 finais. No entanto, a lista Aliança Pr’a Mudança acabou por se quedar aquém do último deputado eleito por uma margem de 164 votos.

Fotografia: Eduardo Martins;

Quando a primeira pequena vitória da noite foi anunciada – passavam poucos minutos das 23 horas – nada, na Doca dos Pescadores, fazia prever o resultado final da lista de Melinda Chan. O burburinho, as conversas trocadas que tomaram conta do espaço foi subitamente substituído pela explosão celebratória dos primeiros números anunciados. Com o avançar da noite, a lista Aliança Pr’a Mudança foi caindo cada vez mais para a cauda da tabela dos catorze deputados eleitos por sufrágio directo, até mergulhar em definitivo abaixo da linha de água.

No final, 164 votos separaram Melinda Chan de Leong Sun Iok, o número dois da candidatura de Ella Lei, candidato que lhe roubou o lugar que ocupava no hemiciclo.

Melinda Chan entrou confiante na sua sede de campanha, poucos minutos antes dos primeiros resultados provisórios serem anunciados. Sem nunca desfazer o sorriso, nem trair a pose de confiança, Melinda desdobrou-se em cumprimentos e fotografias que apontavam ainda para a iminente reeleição. Os 88 votos conquistados na assembleia da Escola Luso-Chinesa de Coloane – o primeiro resultado anunciado – fizeram a sala tremer em celebração, com os sorrisos dos apoiantes a transformaram-se em abraços eufóricos à candidata.

“Desta vez tenho que ser a mais votada em Coloane”, disse Chan, triunfante, a Francisco Manhão, presidente da direcção da Associação dos Aposentados, Reformados e Pensionistas de Macau (APOMAC). Seria Manhão quem, ao longo da noite, ia vertendo para português os últimos números, anunciados a conta-gotas pela emissora em língua chinesa da TDM: “Começou bem”, comentou o dirigente associativo ao PONTO FINAL, com entusiasmo ainda contido.

Com os primeiros resultados já conhecidos, nada havia que fizesse esmorecer a confiança da candidata, que levou até ao Centro de Convenções da Doca dos Pescadores largas dezenas de apoiantes que por lá se mantiveram até a derrota ser oficializada. Por esta altura, Chan ainda acreditava piamente que conseguiria eleger para o hemiciclo o seu número dois – Wu Keng Kuong – apesar de a confiança exibir já alguns sinais de ruptura: “Estou muito entusiasmada e muito feliz mas ainda temos que esperar pelos resultados. Este ano temos 24 listas por isso vai ser muito renhido”, comentou a cabeça-de-lista, em declarações ao PONTO FINAL.

No lado oposto da sala, a opinião era partilhada pelo número 3 da Aliança Pra Mudança, Jorge Valente. Instado pelo PONTO FINAL a comentar os primeiros resultados, o jovem candidato mostrou-se cauteloso: “São bons mas o exemplar dos eleitores ainda é muito pequeno para tirar conclusões”. Já sobre a sua possível eleição, àquela hora ainda tudo era possível, contudo, Valente assume sem pejo: “Vai ser muito difícil”.

Ainda antes de serem conhecidos os primeiros resultados, David Chow, instalado numa das cadeiras do Centro de Convenções da Doca dos Pescadores, respira confiança. Oempresário e marido de Melinda Chan está convicto não só da reeleição da esposa, mas também do segundo candidato da lista. Questionado sobre se daqui a quatro anos Jorge Valente poderá ocupar um segundo lugar na lista, Chow atira: “E porque não cabeça de lista?”. Ao seu lado, Jorge Fão, presidente da mesa da assembleia geral da APOMAC, anui: “Ele tem muito potencial”. Sobre a mesma possibilidade, Jorge Valente diz apenas que “tudo é possível”.

Com o avançar das horas, a lista 18, que no início da noite chegou a ocupar o segundo lugar do pódio das mais votadas, começa a perder fôlego. Com cerca de 20 assembleias de voto apuradas, Melinda Chan instala-se quase em definitivo na 15ª posição, regressando intermitentemente ao 14o lugar, numa dança que traz aos presentes uma réstia de esperança. No entanto, com apenas três assembleias de voto por contar, o olhar da candidata cola-se ao ecrã e a preocupação e a consciência de que poderá não ser eleita tomam conta do seu semblante.

Faltam apenas 15 minutos para a uma da manhã e a Ou Mun Tin Si Toi, o canal chinês da TDM apresenta os resultados provisórios. O nome de Melinda Chan não é anunciado. Uma hora depois, a derrota é assumida. A líder da lista segue, convicta, em direcção ao palco, de onde se dirige às várias dezenas de apoiantes que, até às duas da manhã, esperaram, impassíveis, para a ouvir. Mantém-se o sorriso, mas o desalento não consegue mais ser dissimulado.

RESULTADOS ANUNCIADOS, INSTALA-SE O SILÊNCIO NA SALA

Fora da sala que, durante várias horas, susteve as esperanças de todos os seus apoiantes, Melinda Chan assume que não esperava este resultado: “Estou bastante desapontada, nunca pensei [não ser reeleita] mas vou respeitar a decisão dos eleitores. Não sei o que correu mal, se calhar as pessoas não gostaram do que eu tinha para dizer”, declarou a candidata, em declarações aos jornalistas.

Questionada quanto ao que o futuro lhe poderá trazer, Melinda Chan tem apenas duas certezas: irá tirar umas longas férias e vai continuar o seu trabalho na Associação de Beneficência Sin Meng. No rescaldo dos resultados, duas incertezas ainda se perfilam: se irá pedir uma recontagem dos votos e se nas próximas eleições se volta a candidatar. Quanto a esta última, Chan inclina-se mais para o “não”.

De volta à sala, lá no fundo, junto aos computadores que contabilizam os votos, Jorge Valente não esconde uma certa desilusão: “Esperávamos melhor. Bastava um bocadinho melhor para termos uma representação na assembleia. [Assim], é menos uma voz que seria da nossa equipa”, comentou o número 3 da lista Aliança Pr’a Mudança. Questionado quanto ao que terá conduzido a este resultado, o candidato assume que tenham perdido alguns votos oriundos do sector do jogo e também devido aos eleitores conquistados pela ala pró-democracia: “Somos os primeiros a não entrar; sabíamos que ia ser muito contestado”, sentencia.

No exterior da sala, Melinda Chan é quem oferece palavras de consolo aos seus apoiantes. Visivelmente transtornados, é notória a desilusão e a surpresa em não verem a sua líder ser reeleita. No interior, o silêncio apodera-se da sala. Mantêm-se ainda alguns presentes, com a resignação e indignação estampadas no rosto. O burburinho que durante toda a noite encheu o espaço, esse agora ninguém se atreve a alimentar.