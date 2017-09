Maricic arrecada medalha de ouro para Macau nos Mundiais de Chi Kung  

Nikola Maricic, atleta croata que compete com as cores de Macau, conquistou a medalha de ouro na categoria de Wu Qin Xi, durante o Campeonato do Mundo de Chi Kung. A prova decorreu até 14 de Setembro e a comitiva já regressou, entretanto, ao território.

“Felizmente consegui o primeiro lugar. E consegui ter o meu desempenho avaliado com uma prestação de 9,05 pontos pelos júris”, disse Nikola Maricic, de 48 anos, ao PONTO FINAL.

À partida para a competição, o atleta tinha definido como meta uma pontuação acima dos nove pontos, o que lhe valeu o ouro. Nikola Maricic conseguiu ainda outras duas medalhas. Na categoria de Wu Qin Xi por equipas, a selecção do território alcançou a prata e, a nível individual, Maricic conquistou o bronze, na categoria Yi Jin Jing.