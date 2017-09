  Mak Soi Kun, operários e democratas entre os vencedores da jornada eleitoral  

A União Macau-Guangdong reelegeu Mak Soi Kun e Zheng Anting para o hemiciclo e foi uma das vencedoras do escrutínio de ontem para a Assembleia Legislativa. Mas não foi a única. Ella Lei e os deputados do campo pró-democrata também terminaram a noite com motivos para sorrir. Já Melinda Chan despede-se do hemiciclo depois de falhar a reeleição.

Marco Carvalho

O ressurgimento dos Operários como força dominante no hemiciclo, a confirmação da capacidade mobilizadora da “União Macau-Guangdong” e o reforço do peso da ala pró-democrata na Assembleia Legislativa. Eis, em traços largos, a síntese das conclusões mais significativas do escrutínio eleitoral que ontem definiu a nova constituição do hemiciclo do território.

Depois de em 2013 ter sido a segunda plataforma mais votada, a candidatura da “União Macau-Guangdong” chamou a si o estatuto de recordista de votos nas eleições de ontem, ao garantir a reeleição dos dois deputados com que contou na última legislatura. Mak Soi Kun foram reeleitos com um total combinado de 17 207 votos, liderando o rol dos grandes vencedores da noite.

Se a reeleição de Mak Soi Kun e de Zheng Anting não causa estranheza, a ressurreição da lista afiliada à Federação das Associações dos Operários de Macau como força dominante na Assembleia Legislativa é, inegavelmente, a grande surpresa do escrutínio que decidiu o nome dos catorze deputados eleitos pelo expediente do sufrágio directo. Agora liderada por Ella Lei Cheng I, que substituiu a histórica Kwan Tsui Hang como cabeça-de-lista da União para o Desenvolvimento, a candidatura dos operários não só conseguiu salvaguardar o deputado eleito por sufrágio directo que tinha no hemiciclo, como também garantiu um segundo representante, Leong Sun Iok, o número dois da candidatura liderada por Ella Lei. Aos dois deputados da facção trabalhista eleitos pela via directa – com 16 694 votos – acrescem ainda Lam Lon Wai e Lei Chan U, representantes da FAOM eleitos pelo expediente do sufrágio indirecto.

No capítulo dos grandes vencedores das eleições de ontem entram também Agnes Lam e o campo pró-democrata. A académica da Universidade de Macau, cabeça-de-lista da candidatura do Observatório Cívico conseguiu ser eleita para o hemiciclo à terceira tentativa, ao garantir nas urnas um total de 9590 votos.

Aparentemente fragilizado pela cisão registada na Associação Novo Macau, o campo pró-democrata não só conseguiu manter os representantes históricos na Assembleia Legislativa, como também garantiu a eleição de Sulu Sou para o hemiciclo. Com 11 380 votos, Au Kam San foi o sexto deputado mais votado, Ng Kuok Cheong foi o nono (com 10 079) e Sulu Sou Ka Hou garantiu, aos 26 anos, a entrada na câmara parlamentar do território, ao obter 9212.

Em alta, num escrutínio com travo agridoce, esteve também José Pereira Coutinho. O presidente da Associação do Trabalhadores da Função Pública de Macau foi reeleito para um quarto mandato com 14 338 votos, mas perdeu o companheiro de bancada, Leong Veng Chai, que falhou a reeleição para a AL, ainda que tenha garantido um maior número de votos do que aqueles que garantiu há quatro anos.

Angela Leong, Ho Ion Sang e Wong Kit Cheng garantiram a reeleição, ainda que Ho e Wong tenham concorrido desta feita em listas independentes e acabaram por emergir do escrutínio sem grandes perdas, mas também sem grandes ganhos. No capítulo das derrotas, o grande destaque vai para a não reeleição de Melinda Chan, que não conseguiu fazer vingar a aposta na aproximação à comunidade portuguesa e despede-se da Assembleia Legislativa ao fim de três mandatos.

Ausente este ano da corrida eleitoral, Chan Meng Kam viu fracassar a estratégia gizada para as listas por si apadrinhadas, falhando a possibilidade de manter três deputados no hemiciclo. Si Ka Lon, com 14 877 votos , e Song Pek Kei, com 10 099 foram eleitos, mas as candidaturas próximas da comunidade de Fujian não conseguiram eleger Kyan Su Lone, o número dois da lista liderada por Si Ka Lon.