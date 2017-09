Japão: Halim levou Tóquio a recomendar a retirada de 64 mil pessoas

O tufão Halim, o 18.º a fazer-se sentir na região da bacia do Pacífico, fustigou durante a tarde de ontem o extremo sul da ilha de Kyushu. A chegada da tempestade interrompeu ligações aéreas e rodoviárias e levou as autoridades nipónicas a sugerir a retirada de cerca de 64 mil pessoas na região mais meridional do país.

As autoridades japonesas recomendaram este domingo a retirada de cerca de 64 mil pessoas depois da chegada do tufão Talim ao sul do arquipélago, região onde a tempestade já causou já fortes alterações nas redes de transportes que servem a zona, bem como disrupções nas ligações ao resto do país.

O Talim, 18.º tufão da temporada no Pacífico, atingiu terra às 11:30 na cidade de Minami-Kyushu, no extremo sul da ilha de Kyushu, onde provocou chuvas e ventos fortes.

A tempestade levou à emissão de uma ordem de retirada para 448 pessoas em várias zonas nas localidades de Kumamoto e Miyazaki, com as autoridades a recomendarem a retirada de cerca de 64 mil residentes em outras cidades da ilha, de acordo com dados recolhidos pela emissora pública de televisão japonesa, a NHK.

Às 13:50 locais, o Talim encontrava-se sobre a cidade de Nichinan, no sudeste de Kyushu, indicou a agência meteorológica do Japão (JMA).

O Talim move-se a trinta quilómetros por hora para nordeste em direcção à ilha vizinha de Shikoku, com ventos de 162 quilómetros por hora.

Mais de 770 voos nacionais foram cancelados, na maioria com saída ou destino aos aeroportos de Kyushu, Shikoku e à região de Chugoku. Alguns comboios de alta velocidade e de ligações locais, bem como os serviços de ‘ferry’ foram suspensos.

A Autoridade Meteorológica Japonesa colocou sob alerta grande parte da metade sul do arquipélago devido a possíveis aluimentos de terra, forte chuva e ondulação, e pediu aos residentes para estarem preparados para serem retirados a qualquer momento.

O Talim deverá passar durante o dia por Kyushu e Shikoku, atingindo ainda zonas do oeste da ilha de Honshu, antes de seguir para o mar do Japão e voltar a entrar em terra no norte de Honshu e na ilha de Hokkaido, na segunda-feira.