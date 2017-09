IFT acolhe jantar de solidariedade regado com vinhos portugueses

O Instituto de Formação Turística (IFT) recebe a 6 de Outubro um jantar de beneficência em que serão servidos alguns dos vinhos premiados na edição de 2017 da Decanter Asia Wine Awards, uma iniciativa promovida pela revista especializada Decanter. A preparação do menu é da responsabilidade de António Neves Coelho, responsável pela cozinha do restaurante António, na Taipa. O cozinheiro concebeu um menu especial que combina na perfeição a gastronomia portuguesa com os vinhos que serão servidos. As receitas angariadas na iniciativa serão canalizadas para a Cruz Vermelha do território.

