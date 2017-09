Hulk marcou por duas vezes na goleada do Shanghai SIPG sobre o Shanghai Shenhua

O brasileiro Hulk, antigo jogador do FC Porto, marcou este sábado dois golos na goleada imposta pelo Shanghai SIPG, treinado pelo português André Villas-Boas, ao Shanghai Shenhua, por 6-1, em jogo da 25.ª jornada da Superliga chinesa.

Hulk inaugurou o marcador, aos 56 minutos, e voltou a marcar, aos 75, enquanto Wu Lei também assinou dois golos, aos 58 e 63, tendo Akhmedov, aos 60, e Li Shenglong, aos 82, apontado os outros tentos do Shanghai SIPG.

O golo de honra da formação visitante foi marcado pelo argentino Carlos Tevez, aos 61 minutos.

Com estre triunfo, o Shanghai SIPG, segundo classificado com 51 pontos, aproximou-se provisoriamente do líder e hexacampeão Guangzhou Evergrande, de Luiz Felipe Scolari, que soma 56 e visita no domingo o Jiangsu Suning, 13.º classificado.