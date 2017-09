Ho Iat Seng diz que é preciso gerir casos de infidelidade ao Governo Central  

O presidente da Assembleia Legislativa, Ho Iat Seng, diz que é necessária “uma gestão”, caso sejam detectados casos em que os candidatos não cumpram as regras da fidelidade ao regime chinês e à Lei Básica. De acordo com a Rádio Macau, as declarações foram feitas na altura em que o presidente da Assembleia Legislativa exerceu o seu direito de voto. Ho Iat Seng não explicou o que se entende por “uma gestão”.

O presidente da AL desvalorizou ainda os rumores sobre o candidato da lista ligada à Associação Nove Macau, Wong Kim Long. O número quatro da lista liderada por Sulu Sou tinha sido acusado, por fonte anónimas, de se mostrar favorável à independência de Hong Kong. As acusações foram desmentidas por Wong Kim Long, de 20 anos.

Ho Iat Seng, que é candidato no sufrágio indirecto, esteve ontem de manhã no Pavilhão Desportivo do Instituto Politécnico de Macau, onde votou para o sufrágio directo. De acordo com a Rádio Macau, o presidente do hemiciclo foi uma das primeiras pessoas a votar e veio acompanhado pela irmã, a ex-deputada Tina Ho.