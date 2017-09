Especialistas da China sugerem aperfeiçoamento do mecanismo de prevenção de catástrofes de Macau  

O subdirector da Comissão Nacional para a Redução de Desastres e o chefe do grupo de especialistas de gestão de resposta às emergências do Conselho de Estado apresentaram, este sábado, o relatório da avaliação que conduziram relativamente aos prejuízos causados pela passagem do tufão Hato pelo território. Entre as sugestões apresentadas pelos especialistas encontra-se o aperfeiçoamento do mecanismo de prevenção de catástrofes, a diminuição do impacto das calamidades nas infra-estruturas, o melhoramento do mecanismo de cooperação entre Guangdong, Hong Kong e Macau, a promoção de legislação que reforce os padrões de segurança pública e a promoção de campanhas de sensibilização junto da população do território.

A delegação de especialistas foi convidada pelo Governo para conduzir uma visita de três dias pelas zonas mais afectadas pela passagem do Hato. A Praça das Portas do Cerco, a Rua Cinco de Outubro, a zona do Porto Interior e a Rua da Praia do Manduco foram alguns dos locais visitados.

De acordo com informações veiculadas pelo Gabinete do Chefe do Executivo, o Governo espera “que dentro dos próximos cinco a dez anos possa ser constituído um sistema de resposta aos casos imprevistos e emergentes”.