Escrutínio foi o mais participado de sempre

As urnas encerraram ontem às 21:00, com as eleições para a Assembleia Legislativa a registarem o maior número de votantes de sempre, com uma participação na ordem dos 57 por cento do eleitorado inscrito.

De acordo com a Comissão Eleitoral, cerca de 174 mil pessoas – ou 57 por cento dos eleitores recenseados – votaram para eleger 14 dos 33 deputados com assento no hemiciclo.

No sufrágio indirecto, para o qual estavam recenseadas 858 associações, 5.550 (91%) eleitores exerceram o direito de voto para eleger 12 deputados. Os restantes sete deputados que compõem a Assembleia Legislativa são, recorde-se, nomeados pelo chefe do Governo.

Nas últimas eleições para a Assembleia Legislativa, em 2013, o número de eleitores que participou no sufrágio directo foi de 151.881, de um total de 276.034 recenseados.

Um total de 2.000 agentes das forças de segurança, incluindo bombeiros, agentes da polícia e da alfândega foi destacado para as assembleias de voto no dia das eleições.