Do amor e da fragilidade humana. José Drummond integra mostra colectiva em Xian  

A mostra “SILK ROAD – Portal to World Imagination” foi inaugurada na passada sexta-feira, no Museu de Arte de Xian. Entre as 30 peças que integram o certame está “The Pretender (eleven letters)”, uma instalação da autoria de José Drummond, artista português radicado em Macau. Através de 11 cartas de amor, o artista explora a fragilidade da existência humana e a promiscuidade da auto-promoção encontrada no mundo virtual.

Onze cartas recebidas através de um portal de encontros amorosos destinado a mulheres chinesas e homens ocidentais dão corpo à instalação de vídeo “The Pretender (eleven letters)”. Partindo das promessas de amor trocadas, José Drummond reconstruiu as missivas, “transmitindo-lhes um ar mais existencialista do que propriamente as cartas teriam no início”. No fim, a intenção foi a de “apontar quão frágil é a existência humana, especialmente nesta altura da idade digital e das formas como as pessoas se representam tanto nos ‘social media’ como em ‘dating websites’”, explicou José Drummond, em declarações ao PONTO FINAL. “The Pretender (eleven letters)” é uma das peças que integram a exposição “SILK ROAD – Portal to World Imagination”, patente até ao próximo dia 3 de Outubro no Museu de Arte de Xian, capital da província continental de Shaanxi.

“Quando usei essas cartas como ponto de partida para o filme fiz tudo ao contrário: os personagens que aparecem estão essencialmente tristes, aquela hipotética ideia de esperança é aqui quase transformada numa expressão de falhanço”, explicou Drummond. A aura desoladora dos subúrbios de Pequim – zona escolhida como pano de fundo para a instalação vídeo – ajuda a transmitir ainda mais a ideia contrária àquela que seria passível de ser encontrada nas cartas de amor. Ao invés do “jardim todo florido”, o artista escolheu filmar numa zona completamente desolada em plena estação invernal para acentuar o “ar de maior ficção”.

Já os personagens, aparecem envolvidos num movimento rotativo como se não pertencessem a um vídeo, mas sim a um qualquer jogo de computador. Este efeito foi obtido com o rodar do personagem em torno de si mesmo ou então com a câmara que o circunda: “Há ali um movimento contínuo que é um bocado espiraloide, hipnótico e eventualmente, também, tentando causar uma certa náusea. Isso também foi feito exactamente para dar mais uma camada a toda esta questão da existência e de tudo aquilo que se passa naquelas cartas”, explica o artista.

Mas que cartas são estas? “São cartas de amor, todas elas têm esperanças de encontrar o homem ideal. Quase que se poderia dizer que acaba por ser um bocado minimal [porque] elas são todas muito semelhantes, quase que se poderia dizer que essas cartas poderiam ter sido escritas por uma aplicação”, explicou José Drummond. “As cartas originais têm aquela aura das pessoas acreditarem que podem fazer parte de qualquer coisa com mais sentido e que essa coisa será uma grande história de amor”, acrescentou Drummond.

A exploração da promiscuidade inerente às estratégias de auto-promoção no mundo online está também patente na instalação. Como explicou o artista, “a peça acaba também por ir para esse lado, apontar esta fragilidade; quase que é promíscua a forma como as pessoas se dão.”

“The Pretender (eleven letters)” foi inaugurada na cidade chinesa de Shenzhen, em 2010. Entretanto, foi já apresentada noutros locais, como Pequim ou Macau, nas suas duas versões: a versão instalação de 45 minutos e a versão de projecção de 15 minutos que contém apenas três das 11 cartas. No Museu de Arte de Xian está patente a primeira versão, à qual se juntam outras peças de artistas oriundos da Grécia, do Vietname, de Hong Kong, de Singapura, da Suíça, da Áustria, da Tailândia, da Macedónia, entre outros.

Sobre “SILK ROAD – Portal to World Imagination”, o seu curador, Andrew Lam, disse: “A exposição re-imagina como os artistas locais e estrangeiros esquematizam e experienciam a imaginação futurística e real, de forma a reflectir os seus pensamentos compreensivos e respostas perspicazes sobre a urgência do deslocamento urbano”. A mostra é composta por 30 obras individuais e colectivas que atravessam diversos media, desde o som à imagem fixa ou em movimento.