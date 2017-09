China: Nove detidos por despejarem produtos tóxicos num rio

As autoridades do Continente acusaram nove responsáveis por uma central de tratamento de resíduos de despejarem milhares de milhões de toneladas de detritos tóxicos numa zona do rio Yangtze, perto de Xangai, a capital económica da República Popular da China, foi este domingo noticiado.

As acusações foram apresentadas na sexta-feira, na cidade de Changshu, indicou a agência noticiosa estatal chinesa Xinhua, sem especificar a que tipo de sanções podem ser condenados.

Os nove foram acusados de enviarem lixo de Haiyan, perto de Xangai, para indivíduos “não qualificados” que despejaram os resíduos no rio ou os enterraram, entre Agosto e Dezembro de 2016, acrescentou.

O despejo terá sido efectuado nas proximidades de duas fontes de água potável, perto da foz do rio Yangtze, perto de Xangai.

A poluição é um dos principais problemas da República Popular da China, que as autoridades têm procurado resolver.