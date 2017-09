Centro ofereceu pequenos-almoços a eleitores “para evitar hipoglicemia”  

O Centro de Convívio do Bairro do Hipódromo, Bairro da Areia Preta e Iao Hon ofereceu pequenos-almoços aos eleitores que lá se deslocaram. De acordo com a reportagem do canal I-Cable News, foi entrevistada no local uma senhora, que tomava o pequeno almoço gratuitamente e que admitiu que lhe tinha sido pedido para votar na lista número 2, liderada por Ho Ion Sang, dos Kai Fong.

Quando questionada se sabia quem era a pessoa que liderava a lista número dois, a entrevistada, admitiu não conhecer a pessoa em causa, nem tampouco a candidatura.

Uma responsável do Centro de Convívio do Bairro do Hipódromo, Bairro da Areia Preta e Iao Hon negou que tenha sido pedido às pessoas que votassem em qualquer lista: “São pessoas idosas que estão muito tempo à espera para votar. Como podem sofrer de hipoglicemia, nós oferecemos-lhes algo para comer”, explicou a funcionária, que não se quis identificar, à I-Cable News.

Também na Escola Tong Nam havia várias caixas com água, para que os eleitores se servissem. De acordo com o portal Macau Concealers, próximo da Associação Novo Macau, quando as pessoas que estavam a oferecer água foram abordadas, limitaram-se a dizer que era uma “organização privada”. A todas as outras perguntas recusaram responder.

Por outro lado, de acordo com o jornal de Hong Kong Apple Daily, foram várias as empresas que disponibilizaram viaturas para transportarem os eleitores às assembleias de votos. Muitos dos motoristas foram contratados só para o dia da ida às urnas.