Candidato pró-democrata rejeita acusações de infidelidade a Pequim

Wong Kin Long, candidato da lista pró-democracia Associação do Novo Progresso de Macau rejeitou este domingo as acusações de infidelidade à República Popular da China, pelas quais está a ser investigado e que o podem desqualificar da corrida: “Acho que não há reais provas contra mim que me possam desqualificar”, disse Wong Kin Long, no Instituto Salesiano de Macau, onde depositou o seu voto.

Com 20 anos, Wong foi o mais jovem candidato às eleições para o hemiciclo, ocupando o quarto lugar na lista liderada por Sulu Sou.

De acordo com o próprio, a queixa contra si, que foi encaminhada para a polícia pela Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa (CAEAL) e ainda está em investigação, terá sido motivada por publicações que fez na rede social Facebook “sobre questões legais e técnicas” de Hong Kong: “Quero ser muito claro: eu não apoio a independência de Hong Kong. A nossa equipa, a Associação do Novo Progresso de Macau, apoia o princípio ‘Um país, dois sistemas’ e a Lei Básica de Macau. Os rumores sobre o meu apoio à independência de Hong Kong não são verdade”, frisou.

De qualquer forma, argumentou, “apoiar a independência de Hong Kong não entra em contradição com a Lei Básica de Macau”, ainda que essa seja “uma discussão legal”: “Ainda ninguém me contactou e acredito que a minha candidatura não vai ser desqualificada”, adiantou.

Pouco antes, o presidente da Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa (CAEAL), o juiz Tong Hio Fong, confirmou que a queixa tinha sido submetida à polícia que “já está a recolher mais provas”: “Se tivermos provas suficientes iremos tratar do caso”, disse.

Um aditamento à nova lei eleitoral, aprovado em 2016, obriga os candidatos a assinarem uma declaração de fidelidade a Macau enquanto Região Administrativa Especial da China.

Esta declaração de fidelidade, cuja sinceridade é avaliada pela CAEAL, tem em conta, por exemplo, opiniões manifestadas pelos candidatos no passado, e surgiu na sequência de uma decisão de Pequim em relação a Hong Kong, que resultou no afastamento de dois deputados independentistas, em Novembro passado.

Sobre a possibilidade de Sulu Sou ser eleito, Wong considerou que o colega tem “50 por cento de hipóteses de ser eleito”: “É difícil de dizer porque não há sondagens, tudo o que temos é a reacção nas ruas e ‘online’. Se essa reacção se vai transformar em votos é difícil de dizer”, comentou.

Wong desvalorizou o impacto desta investigação para a sua lista, considerando que “algumas pessoas mais velhas” podem acreditar tratar-se de “um rebelde, a tentar provocar o Governo Central” da China, mas os apoiantes da lista “podem ver que isso não é verdade, que é uma campanha de difamação”.