CAEAL registou uma dezena de queixas durante o período de reflexão

A Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa recebeu um total de dez queixas relativas a infracções à Lei Eleitoral alegadamente perpetradas durante o período de reflexão, que teve oficialmente início à meia noite de sábado. O número foi avançado este domingo por Tong Hio Fong, presidente da CAEAL, à margem da visita que os membros do organismo prestaram a algumas assembleias de voto. Numa curta declaração à imprensa, o magistrado revelou que as autoridades policiais foram alertadas para uma dezena de casos de alegadas infracções, envolvendo entre cinco a seis listas candidatas ao hemiciclo. As supostas ilicitudes prendiam-se com a oferta de refeições ou de lembranças. As queixas foram encaminhadas para o Corpo de Polícia de Segurança Pública, que se encontra a investigar as ocorrências

