Até dinheiro foi distribuído a eleitores na Escola Keang Peng

Na Assembleia de Voto da Escola Keang Peng-Secção Secundária, na Areia Preta, registaram-se casos de pessoas a distribuírem dinheiro à saída das urnas. A ocorrência foi noticiada ontem pelo jornal Macau Concealers, que colocou online as fotografias obtidas no local.

A plataforma noticiosa dá ainda conta da existência de alguns eleitores, que à saída das urnas traziam consigo um papel, com o número da lista em que deviam votar escrito com um marcador vermelho.

De acordo com o Macau Concealers, publicação próxima da Associação Novo Macau, quando confrontado com as alegadas irregularidades, em conferência de imprensa, o presidente da Comissão Eleitoral, Tong Hio Fong, disse não ter recebido qualquer informação: “Não recebi qualquer relatório do Comissariado Contra a Corrupção sobre essa situação, mas vamos acompanhar o caso”, disse o juiz, numa conferência de imprensa, realizada ao final da manhã de ontem.

Ainda no decorrer do encontro com os jornalistas, Tong Hio Fong apelou para que as eleições fossem “limpas” e “justas”.