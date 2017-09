Associação de Jornalistas de Hong Kong qualifica de “perigosa” restrição de entrada a profissionais da imprensa  

Ao longo dos últimos dias, o Governo terá negado a entrada no território a treze jornalistas de meios de comunicação social da vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong, doze dos quais do jornal Apple Daily. A Associação de Jornalistas de Hong Kong reagiu ontem, num comunicado enviado à agência Lusa: o organismo diz que as restrições aplicadas aos profissionais da comunicação social constituem “um perigo para a liberdade de imprensa”.

A Associação de Jornalistas de Hong Kong lamentou este domingo que 13 jornalistas tenham sido impedidos de entrar em Macau ao longo dos últimos dias, considerando que a política “restritiva” das autoridades representa “um perigo para a liberdade de imprensa”:

“Lamentamos profundamente a recusa de entrada de jornalistas de Hong Kong pelo Governo em Macau nos últimos dias. Os jornalistas não são arruaceiros. Não foi razoável que as autoridades de Macau tenham dito que eles representam uma ameaça para a segurança interna”, disse o presidente da Associação de Jornalistas de Hong Kong, Chris Yeung, num comunicado enviado à agência Lusa.

“Vários jornalistas de Hong Kong viram a entrada rejeitada em Macau nos últimos anos. A política de imigração restritiva e arbitrária das autoridades de Macau é um perigo para a liberdade de imprensa”, concluiu o comunicado.

O jornal de Hong Kong Apple Daily noticiou que 12 dos seus jornalistas foram impedidos de entrar no território na última semana, onde se deslocavam para cobrir as eleições, e que o mesmo aconteceu a um jornalista do portal Truth Media.

Confrontado com este caso, o chefe do Executivo disse, ao início da tarde, acreditar que a proibição de entrada – que desconhecia à altura – estivesse relacionada com as eleições, então a decorrer: “Tenho de saber mais sobre a razão de impedir essas pessoas de entrarem em Macau. Que eu saiba (…) não há uma relação directa entre as duas coisas”, disse Chui Sai On, indicando que eventuais impedimentos não estão relacionados com trabalhos da Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa (CAEAL) e do Comissariado contra a Corrupção. “Todos os nossos serviços efectuaram os trabalhos de acordo com a lei, e como [só] agora é que sei deste caso, tenho de conhecer mais”, acrescentou o Chefe do Executivo.

Mais tarde, o secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, indicou apenas que “o Governo de Macau executa a lei de acordo com a regulamentação relevante”, sendo “inconveniente” divulgar informação sobre casos concretos.

A agência Lusa contactou a polícia para averiguar quantos jornalistas foram impedidos de entrar em Macau, mas não foi possível obter uma resposta até ao momento.

O impedimento de entrada de jornalistas em Macau tem vindo a acontecer com alguma regularidade. No final de Agosto, em menos de uma semana, cinco jornalistas de Hong Kong foram impedidos de passar a fronteira, com as autoridades a sublinharem sempre que a decisão não esteve relacionada com a profissão.

Habitualmente, as pessoas recebem um documento a indicar que a entrada não foi autorizada ao abrigo da lei de segurança interna.