Apoiantes de Mak Soi Kun proíbem publicação de fotografia e ameaçam jornalistas  

Na tarde de ontem, o PONTO FINAL visitou as instalações da Associação dos Conterrâneos de Kong Mun de Macau (Macao Jiangmen Communal Society, na designação inglesa), no Edifício da Associação Comercial de Macau, na Rua de Xangai, onde se encontravam mais de dez membros da organização.

No início, o PONTO FINAL apenas tirou uma fotografia do espaço, que habitualmente é utilizado pela associação para realizar conferências de imprensa. Durante muitos meses foi também a sede de campanha da associação e foi lá que a conferência de imprensa da União Macau-Guangdong acabou também por ser realizada, por volta das onze da noite. Alarmada, a assistente de Mak Soi Kun, cabeça-de-lista da União Macau-Guangdong, invectivou os jornalistas do PONTO FINAL e do JORNAL TRIBUNA DE MACAU: “O que é que vocês estão a fazer aqui?”, perguntou. Questionada sobre a conferência de imprensa dessa noite, a assistente não facultou uma hora concreta para a realização da iniciativa.

Confrontada ainda com as questões colocadas pelos jornalistas, a assistente negou que os presentes estivessem a ligar para membros da Associação para que estes votassem na lista liderada por Mak Soi Kun. De acordo com a responsável, os membros da associação estavam ali a título de voluntariado para receber chamadas de outros associados da Associação dos Conterrâneos de Kong Mun: “As pessoas pedem-nos sobretudo para lhes dar uma boleia até ao local de votação, ou fazem algumas perguntas sobre como votar”, reconheceu, no entanto.

Questionada sobre quais os locais onde recolheram os membros, a assistente foi lacónica: “Nós apenas fomos aos endereços que nos deram”. A assistente revelou ainda que mais de uma dezena de membros da associação usaram os seus próprios carros para oferecer boleia a eleitores.

A permanência ali não foi longa, prolongando-se por cerca de 10 minutos. O PONTO FINAL viu os supostos voluntários que ali trabalhavam, tanto frente ao computador, a segurar papéis, a fazer ou a receber chamadas, ainda que de forma infrequente. Na frente da sala, havia um quadro branco parecido com uma urna a marcar o espaço em branco na lista 20, mas a assistente não permitiu que se tirasse uma fotografia do mesmo quadro branco.

Uns dez minutos depois dos jornalistas deixarem as instalações, a assistente ligou a exigir que a fotografia tirada no local fosse apagada: “É um espaço privado, você não tirou a fotografia com permissão”. Durante a comunicação telefónica, a interlocutora mostrou-se muito perturbada e chamou um outro elemento da equipa ao telefone. O indivíduo insistiu que era necessário apagar a foto, que esta não fosse publicada no jornal nem tornada pública: “Eu só quero que você elimine a foto e não fale muito. Se você não fizer isso, o seu jornal receberá uma carta de um advogado”, ameaçou. Elisa Gao