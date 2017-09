“Uma Faixa, Uma Rota”: A arbitragem como meio preferencial na resolução de litígios  

O recurso ao mecanismo da arbitragem na resolução de conflitos jurídicos entre os mais de 65 países que integram a iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota”, foi ontem abordado no “Seminário sobre o Direito da China, Hong Kong e Macau”, organizado pela Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça (DSAJ), em cooperação com a China Law Society e o Hong Kong Legal Forum. Entre os oradores que defenderam a arbitragem como via alternativa aos tribunais judiciais esteve o jurista José Miguel Figueiredo, que assinalou ainda as vantagens de Macau como “lugar da arbitragem”.

Sílvia Gonçalves

Os conflitos de natureza jurídica que podem surgir no âmbito da iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota” – dada a diversidade de sistemas e ordenamentos jurídicos que se verificam entre os quase 70 países que a integram – estiveram ontem no centro de um seminário subordinado ao tema “Discussão de questões jurídicas respeitantes à construção de ‘Uma Faixa, Uma Rota’”. José Miguel Figueiredo, da Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça (DSAJ), acredita que o recurso aos tribunais judiciais não constitui a melhor solução para a resolução destes litígios. O jurista defendeu o recurso a meios alternativos, com particular enfoque na arbitragem, o mecanismo mais utilizado num plano internacional.

“Os tribunais têm características específicas, que não se adequam à resolução de conflitos com um cunho internacional. Os tribunais judiciais estão tradicionalmente talhados para a resolução de conflitos domésticos ou internos, e portanto não se mostram capazes de resolver este tipo de litígios”, considerou José Miguel Figueiredo, em declarações ao PONTO FINAL, depois da sua intervenção no seminário. O jurista defendeu, por isso, a adopção de mecanismos jurídicos alternativos: “Desta forma abre-se a porta para a intervenção de meios alternativos aos tribunais judiciais. A arbitragem parece-me que é um dos meios mais importantes, não só porque é aquele que é mais utilizado em face das próprias características, porque na arbitragem também temos um decisor que decide o litígio, tal como um juiz, embora noutros moldes. E isso não se verifica noutros meios alternativos de resolução de conflitos, que são meios mais talhados para uma mediação ou a conseguir um entendimento entre as partes”, explicou.

Mas não só. O jurista, há cinco anos em Macau, apontou ainda outro factor na defesa do recurso à arbitragem: “Por outro lado, porque sempre que os outros meios não funcionam, e sempre que as partes queiram continuar a resolver os litígios de uma forma tradicional, a arbitragem continua a ser o último recurso. E portanto a arbitragem assume um papel essencial no âmbito da resolução dos conflitos que surjam nesta iniciativa”.

E quais são as vantagens de Macau enquanto lugar de arbitragem? “Algumas das vantagens prendem-se com o nosso sistema jurídico. Macau tem neste plano da arbitragem um sistema jurídico próximo à maioria das jurisdições [dos países que integram a iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota”], o que não acontece com outras jurisdições. Por exemplo, Hong Kong tem uma grande tradição de arbitragem, mas Hong Kong tem um sistema jurídico de ‘Common Law [Direito Comum]’, diferentemente de Macau, que tem um sistema jurídico de Direito Civil, e a generalidade dos países envolvidos no âmbito desta iniciativa tem um sistema jurídico de Direito Civil”, explicou Figueiredo. “E depois porque Macau tem este cunho internacional, apresenta valências em termos linguísticos, valências em termos de preparação para a tradução, a laboração em mais do que uma língua. Existem várias vantagens, que me parece que permitem sustentar esta posição”.

O jurista indicou, ainda assim, algumas limitações do território no âmbito da arbitragem, facilmente ultrapassáveis, sustenta, através de formação e intercâmbio: “A primeira é mais fácil de entender, é uma certa inexperiência de Macau neste âmbito. Inexperiência de árbitros, de advogados, de juízes e dos próprios centros de arbitragem. Mas a falta de experiência é algo que é facilmente superável, se não for com experiência pelo menos com ensino e com o desenvolvimento de programas de intercâmbio e de partilha de experiências. Outra desvantagem, que eu considero uma falsa desvantagem, é o facto da RAEM ser uma região administrativa especial da China e muitos litígios envolverem a China. É fácil dizer que Macau não vai ser imparcial na resolução desses litígios, quando envolverem a China. Mas é um falso argumento, porque quem decide os casos não é a RAEM, são os árbitros, que em princípio serão árbitros internacionais”, explicou.