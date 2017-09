Tufão Hato: Executivo começou ontem a distribuir primeiros empréstimos  

O Governo, por intermédio da Direcção dos Serviços de Economia, concedeu esta quinta-feira os primeiros empréstimos no âmbito do “Plano de Apoio Especial às Pequenas e Médias Empresas”, um mecanismo de apoio criado no rescaldo da passagem do tufão Hato por Macau, a 23 de Agosto último.

Ontem, o Executivo deu resposta a um total de 77 pedidos, concedendo empréstimos no valor de 33,33 milhões de patacas. Num comunicado enviado à imprensa, a Direcção dos Serviços de Economia explicou ainda que até ao dia de ontem, o Governo aprovou 5253 dos 12 409 pedidos formulados por residentes do território ao abrigo das medidas de bonificação criadas pelo Executivo.

Para além de ter anunciado o “Plano de Apoio Especial às Pequenas e Médias Empresas”, o Governo anunciou ainda um pacote de “Medidas de abono” paras as empresas “responderem às situações emergentes”, “de natureza pós-calamidade” com um limite máximo de 30 mil patacas, tendo dias mais tarde aumentado esse valor para 50 mil patacas .

A medida deverá custar ao erário público qualquer coisa como 262 milhões de patacas. Depois de serem notificados por via telefónica ou por mensagem de textos, os requerentes que viram os respectivos pedidos de ajuda aprovados podem começar a tratar das formalidades do empréstimo.