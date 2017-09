Tufão Doksuri: Cancelados voos para Da Nang

O tufão Doksuri obrigou ao cancelamento das ligações aéreas entre o território e a cidade vietnamita de Da Nang. Os voos operados pela Air Macau e previstos para o início da madrugada de hoje foram cancelados, o mesmo sucedendo com as ligações entre Macau e Da Nang previstas para o início da noite de ontem.

Em comunicado, o Aeroporto Internacional de Macau alerta os passageiros para “consultarem as suas respectivas companhias aéreas para futuras actualizações”, bem como para verificarem o estado dos voos antes de darem início às suas viagens.

De acordo com os Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG), a previsão é que o tufão Doksuri, localizado a 680 quilómetros de Macau às 16h horas de ontem, se mova em direcção à costa do Vietname. De acordo com o “The National Center for Hydro-Meteorological Forecasting” , esperam-se hoje ventos na ordem dos 135 quilómetros por hora.