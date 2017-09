Seminário para magistrados termina hoje em Hong Kong

Termina hoje, na vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong, o “Quarto Seminário de Juízes Séniores da zona do Estreito, Hong Kong e Macau”, sob o tema “Desafios e Oportunidades para os Tribunais no Século XXI”. De acordo com o portal “7th Space”, o presidente da Associação de Juízes da República Popular da China e presidente do Supremo Tribunal Popular, o juiz Zhou Qiang, o presidente da Sociedade Chinesa do Direito de Taiwan, Tsay Ching-you e o presidente do Tribunal de Última Instância de Macau, Sam Hou-fai, dirigem as delegações que participam no encontro. Durante o seminário, os delegados forneceram relatórios temáticos e discutiram quatro tópicos: “Organização e Recursos Humanos dos Tribunais”, “Resolução Alternativa de Disputas e Aprimoramentos para Processos Judiciais”, “Modernização da Tecnologia de Informação e a sua Aplicação” e “Direcção e Caminho para a Futura Cooperação Judicial e Intercâmbios entre o Continente, Taiwan, Hong Kong e Macau”. O seminário serve como um fórum de intercâmbio regular entre os sectores judiciais do Continente, de Taiwan, Hong Kong e Macau.

