Rohingyas: Unicef enviou ajuda humanitária para o Bangladesh

Vários camiões carregados de sabão, fraldas, toalhas ou sandálias, encontram-se a caminho dos campos de refugiados para abastecer os quase 380 mil ‘rohingya’ que chegaram ao Bangladesh procedentes da Birmânia, anunciou ontem a Unicef.

“Há uma grave escassez de tudo, especialmente abrigos, comida e água potável (…). Temos uma tarefa monumental pela frente para proteger estas crianças extremamente vulneráveis”, indicou o representante da Unicef no país, Edouard Beigbeder, em comunicado.

Segundo estimativas do Fundo das Nações Unidas para a Infância, as crianças e adolescentes representam 60 por cento dos 379 mil ‘rohingya’ que chegaram ao Bangladesh desde 25 de Agosto a fugir da violência na Birmânia, sendo que quase um quarto (23 por cento) delas tem menos de 5 anos.

Edouard Beigbeder assinalou que a Unicef poderá ampliar a sua capacidade de resposta à crise dos refugiados com a chegada desta “primeira vaga” de material.

A violência no oeste da Birmânia escalou a 25 de Agosto, após uma ofensiva militar lançada na sequência do ataque, nesse dia, contra três dezenas de postos da polícia efetuado pela rebelião, o Exército de Salvação do Estado Rohingya (Arakan Rohingya Salvation Army, ARSA), que defende os direitos daquela minoria muçulmana.

O ARSA declarou, no sábado, um cessar-fogo com a duração de um mês para permitir a entrada de ajuda humanitária, algo que foi rejeitado pelo Governo birmanês.