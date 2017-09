Real Madrid oficializou acordo para parque na Ilha da Montanha

A cerimónia de assinatura do protocolo entre o clube espanhol e a empresa de Hong Kong foi realizada esta semana, na capital espanhola, Madrid. O certame contou com a presença das antigas estrelas “blancas” Raúl González e Roberto Carlos.

A empresa Lai Fung e o Real Madrid oficializaram o acordo para que o emblema do clube merengue seja utilizada na Ilha da Montanha, no complexo de entretenimento Novotown, uma valência que está a ser desenvolvida pela empresa com sede na vizinha Região Administrativa Especial. O princípio de acordo já tinha sido comunicado à bolsa da região vizinha em Agosto, mas foi oficializado esta semana, em Madrid.

Na cerimónia de assinatura estiveram presentes as antigas estrelas do clube Raúl González, avançado, e Roberto Carlos, lateral-esquerdo. Do lado dos ‘blancos’ estiveram ainda Emilio Butragueño, director para as Relações Institucionais e ex-jogador, e José Ángel Sánchez, director-geral.

Por sua vez, do grupo Lai Fung participou na assinatura o presidente, Peter Lam, o director do projecto Novotown, John Tse, e o director de negócios do projecto, Larry Leung. Relevante é igualmente a participação de Zhan Zhiyun, director-geral da representação espanhola da Administração Nacional do Turismo da China.

“Com esta aliança, vamos estar presentes num grande centro de entretenimento e lazer na China. O Real Madrid vai ser uma referência no mundo do futebol graças a este projecto entusiasmante conhecido como Novotown. As pessoas podem viver as melhores experiências interactivas ligadas ao futebol, graças à tecnologia mais avançada”, afirmou Butragueño, durante a cerimónia.

“Estamos muito satisfeitos por ter uma parceria com o Real Madrid. É um clube com um conhecimento muito profundo ao nível do treino e sabemos que vão contribuir com esse conhecimento para as experiências personalizadas desportivas que queremos oferecer no centro”, frisou John Tse, presidente da Lai Fung.

Anteriormente o grupo Lai Fung já tinha explicado que em troca dos direitos de propriedade intelectual do clube onde actua Cristiano Ronaldo tem que efectuar um volume, ainda incerto, de pagamentos. O contrato tem a duração de dez anos, a partir da abertura do complexo e pode ser renovado por mais 10 anos. Porém, o portal Palco23 adiantou mais informação e explicou que o montante a ser pago ao Real Madrid depende do número de pessoas que visitarem o espaço.

Foi igualmente revelado que em Hengqin o parque temático vai ter um museu do clube, uma loja e um restaurante. No entanto, estas instalações só vão estar disponíveis aquando da construção da segunda fase do empreendimento.

De acordo com a informação avançada pelo Grupo Lai Fung à bolsa de Hong Kong, a primeira fase vai estar pronta no final do próximo ano. Já a segunda fase ainda está pendente da aprovação da concessão de uma parcela maior de terreno na Ilha da Montanha.

De acordo com o portal Palco23 só o custo da primeira fase do projecto está estimado em cerca de 3 mil milhões de renminbis.