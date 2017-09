Pop alternativo dos Philco Fiction anima LMA este domingo  

Os Philco Fiction, banda norueguesa de pop alternativo, actuam este domingo no espaço Live Music Association (LMA). Considerados pelo jornal britânico The Guardian como “uma sensação pop distorcida que vive à altura da promoção”, o grupo constituído por Turid Solberg, Bjarne Gustaven e Andreas Knudsrød, toca em Macau a meio da sua digressão asiática, depois de ter passado por Banguecoque, Kuala Lumpur e Taipé.

“Cada uma das suas canções começa com um instrumento rítmico estranho mas é como se eles não se conseguissem controlar porque eventualmente chegam a uma parte onde a melodia te atinge completamente”, escreve o The Guardian sobre os Philco Fiction.

Desde a sua formação, em 2009, que os Philco Fiction têm vindo a actuar em algumas das principais cidades europeias, a começar por Oslo, a sua cidade natal. O trio passou já por Londres, Roma, Amesterdão, Reiquejavique, Bruxelas, Paris, Estocolmo, Copenhaga, Berlim, entre muitas outras cidades. Em 2011 dão o salto até Nova Iorque e, em 2013, chegam pela primeira vez à República Popular da China. No entanto, não será senão no domingo que os Philco Fiction actuam pela primeira vez no território.

Os Philco Fiction serão os próximos a ocupar o palco do LMA, após a passagem por aquele espaço da banda canadiana D.O.A., considerada uma das pioneiras do punk rock e responsável por cunhar o termo “hardcore”. A mudança de estilos musicais insere-se no objectivo de Vincent Cheang de trazer “diferentes tipos de música, desde o pop, ao rock n’ rol e música de festa”: “Diferentes tipos de música podem ser apresentados no LMA, desde os mais experimentais até àqueles mais populares, mas todos eles são música independente”, sublinhou o responsável.

Depois de Macau, os Philco Fiction continuam a sua tour asiática pelo Continente, onde vão actuar em Cantão, Xangai, Wuhan, Changsha e Haidan.