Novo Progresso de Macau acusa listas 17, 22 e 23 de perturbar as suas actividades de campanha  

Na manhã de ontem, a Associação do Novo Progresso de Macau deslocou-se até às instalações do Ministério Público para apresentar uma queixa contra três candidaturas adversários. Em causa está a interrupção de uma actividade de campanha da lista liderada por Sulu Sou, que decorreu na Rua Nova da Areia Preta. Os pró-democratas acusam os adversários de quererem gerar distúrbios a todo o custo.

Elisa Gao

De acordo com um vídeo publicado pela plataforma Macau Concealers, durante uma actividade de campanha da Associação do Novo Progresso de Macau que decorreu na tarde de quarta-feira, no cruzamento da Rua Nova da Areia Preta e da Rua do Canal Novo, Wong Wai Man, líder da lista 22, Lee Sio Kun, líder da lista 17 e Lee Kin Yun, líder da lista 23, tentaram entrar no local destinado à iniciativa de campanha mas foram impedidos por agentes da Polícia de Segurança Pública.

No mesmo vídeo, os três cabeças de lista acusaram os candidatos da Associação do Novo Progresso de Macau de traírem os interesses do campo democrata. Trajado com um uniforme militar, Wong Wai Man levou o seu carro de madeira com um megafone e saltou as barreiras para expressar a sua opinião. Mais tarde, o candidato manuseou um dardo perante os presentes, como se se tratasse de um soldado a tentar expulsar os inimigos. Durante o vídeo, a polícia é vista a conter os três candidatos e a aconselhá-los a abandonar o local.

Na manhã de ontem, a Associação do Novo Progresso de Macau apresentou uma queixa junto do Gabinete do Procurador, alegando que os três candidatos estavam em violação do artigo 157 da Lei Eleitoral, alusivo à “Violação da liberdade de reunião e manifestação”.

Ontem à tarde, à entrada do Mercado de Iao Hon, Sulu Sou disse aos jornalistas que os comportamentos de que os candidatos da lista que lidera foram alvo excederam já os limites do tolerável: “Não se tratou apenas de ameaças verbais. Existe algo, eu penso que seja uma arma. Isto está a ficar próximo do limite da violência, mais um passo e envolve violência”, considerou o candidato.

Na carta apresentada no Ministério Público, a Associação do Novo Progresso de Macau disse que “durante as actividades de campanha, os perturbadores supramencionados interromperam-nos muitas vezes e nós preocupamo-nos com a segurança das pessoas presentes”.

De acordo com o artigo 157 da Lei Eleitoral, estão sujeitos a acção da justiça aqueles que “com tumultos, desordens ou vozearias, perturbarem reunião, comício, manifestação ou desfile de propaganda eleitoral”. Caso a intenção seja provada, os responsáveis pelas “desordens” incorrem nume pena de prisão de até três anos ou a uma pena de multa de até 360 dias.

Quem, da mesma forma, impedir a realização ou prosseguimento de reunião, manifestação ou desfile, é punido com pena de prisão até 3 anos ou com pena de multa até 360 dias, atesta ainda o articulado.

Sulu Sou disse que a polícia registou as suas informações e considerou que “por enquanto, o trabalho da polícia tem sido positivo”. No entanto, o cabeça-de-lista da Associação do Novo Progresso de Macau não escondeu a sua preocupação com alguns aspectos: “Até agora, estas acções ainda não atingiram os seus objectivos , mas tememos pela segurança dos nossos membros”, rematou Sulu Sou