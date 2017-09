Naufrágio em rio da Índia fez pelo menos 19 mortos

Pelo menos 19 pessoas morreram esta quinta-feira depois de um barco sobrelotado se ter voltado no rio Yamuna, no norte da Índia, estando em curso buscas pelos passageiros desaparecidos.

Segundo Ram Kumar, da polícia, mais de seis dezenas de passageiros seguiam a bordo do barco que se voltou perto da cidade de Baghpat, localizada no estado de Uttar Pradesh, tendo sido retirados 19 corpos do rio.

Pelo menos dez pessoas conseguiram nadar até à costa, enquanto outras 31 se encontram desaparecidas.

As autoridades indianas investigam o acidente, suspeitando que tenha sido causado pela sobrelotação, dado que o barco teria capacidade apenas para 35 passageiros.