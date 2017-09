Museu Camilo Pessanha? “Com certeza!”, diz Alexis Tam

Alexis Tam deixou ontem claro que apoia a construção de um museu dedicado a Camilo Pessanha, ideia que partiu do escritor e editor Carlos Morais José e que, tal como o PONTO FINAL noticiou, parece contar com o apoio do Instituto Cultural. Questionado sobre se daria o seu apoio ao avanço do projecto, o secretário para os Assuntos Sociais e Cultura foi peremptório na resposta: “Com certeza! “O senhor Camilo Pessanha é muito importante. Eu pessoalmente concordo perfeitamente [em] construir um museu destinado para o senhor Camilo Pessanha”, assumiu Alexis Tam.

Antes do secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, já o presidente do Instituto Cultural, Leung Hio Ming, tinha demonstrado o seu interesse e disponibilidade para avançar com o projecto. “Eu penso que é possível. E penso que é a coisa certa, que todos nós precisamos de trabalhar para isso e fazê-lo acontecer”, disse o governante, em declarações ao PONTO FINAL, aquando das celebrações dos 150 anos do nascimento do nome maior do simbolismo português.