Ministério Público recorre das absolvições em caso conexo ao de Ho Chio Meng

O Ministério Público recorreu ontem da absolvição de três arguidos no caso conexo ao do antigo procurador, a cumprir 21 anos de prisão por mais de mil crimes, incluindo burla, branqueamento de capitais e associação criminosa.

“Em 14 de Setembro de 2017, o Ministério Público interpôs recurso da sentença (…) proferida pelo Tribunal Judicial de Base da Região Administrativa Especial de Macau, recorrendo, nomeadamente, da decisão absolutória de três dos arguidos do processo penal conexo ao de Ho Chio Meng, designadamente, Lai Kin Ian (António Lai), Chan Ka Fai e Lam Hou Un (Alex Lam)”, refere o comunicado do Ministério Público.

António Lai era antigo chefe de gabinete do antigo procurador Ho Chio Meng, Chan Ka Fai foi antigo assessor do Ministério Público, e Lam Hou Un era funcionário das empresas de fachada envolvidas na adjudicação de contratos de aquisição de bens e serviços do Ministério Público detidas pelos empresários Wong e Mak, os quais foram condenados a 14 e 12 anos, respectivamente.

António Lai e Chan Ka Fai foram em 15 de Agosto absolvidos pelo Tribunal Judicial de Base (TJB, primeira instância) dos crimes de burla. No caso de Alex Lam, a absolvição incluiu os crimes de participação em organização criminosa, branqueamento de capitais e burla.

Os restantes seis arguidos no processo conexo ao do antigo procurador de Macau foram condenados por crimes como participação em organização criminosa, participação económica em negócio, branqueamento de capitais, burla e riqueza injustificada.