  Macao Water: Ruptura alagou centro da Taipa

A ruptura de um cano, nas imediações do complexo residencial Nova Taipa, esteve na origem de uma pequena inundação junto ao Parque Central da Taipa. A Macao Water foi notificada para a ocorrência ao início da tarde de ontem, tendo enviado ao local uma equipa de emergência com o propósito de resolver o problema. Uma vez no local, os funcionários da empresa fecharam as válvulas de contenção situadas a montante da ocorrência. Numa nota de imprensa enviada às redacções, a empresa garante que a ruptura não colocou em causa o abastecimento dos moradores da zona.

