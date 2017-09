Lee Kin Yun apresentou ontem o programa político da lista 23

A lista 23 apresentou ontem o seu programa político no exterior do Edifício da Administração Pública. A candidatura “Início Democrática” é composta por cinco membros – Lee Kin Yun, Wu Shaohong, Tam Kai Chong, Leong Seak e Chu Kai Chon – e o programa político inclui 15 pontos, avançou a emissora em língua chinesa da Rádio Macau.

Lee Kin Yun encabeça uma lista que situa o seu principal cavalo de batalha na reforma política, no reforço da construção do sistema legal e na implementação do mecanismo de responsabilização dos titulares dos principais cargos públicos. A lista 23 defende ainda que a Assembleia Legislativa deve ter o direito de aprovar os gastos em construções públicas de grande envergadura e a salvaguarda da liberdade de expressão e de imprensa.

Lee Kin Yun afirmou à Rádio Macau que o sistema político do território não é democrático e que só através de uma reforma do sistema político será possível criar um mecanismo de responsabilização dos titulares dos principais cargos públicos.